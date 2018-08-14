Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irkçılığa maruz kaldığını belirterek Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e eski takım arkadaşından 'geri dön' çağrısı geldi. RB Leipzig forması giyen Timo Werner, "Mesut Özil'in böyle ayrılmış olması büyük bir ayıp. Geri dönerse takımın büyük çoğunluğu mutluı olacaktır. O takımda büyük değişikliğe sebep olabilecek bir oyuncu" diyerek yıldız oyuncuya tekrar milli takıma dönmesi için mesaj yolladı.

ÖZİL, IRKÇILIK YÜZÜNDEN ALMAN MİLLİ TAKIMINI BIRAKMIŞTI

Mesut Özil, Dünya Kupasında gelen tepkiler sonrasında ırkçılığa maruz kaldığını belirterek Almanya Milli Takımı kariyerini noktalamıştı.