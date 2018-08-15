Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Phillip Cocu'nun açıklamaları:

"Gücümüz neyse onu yapmaya çalıştık. Ofansif olmaya çalıştık. Topla çok kaliteli bir rakibimiz vardı. Topla bu kadar kaliteli bir takıma karşı, topu kazanmaya çalışırken bu nedenle çok güç kaybettik. Maçın sonunda yorgun göründük bu nedenle.

Yediğimiz ilk gol yıkıcıydı, ağır darbeydi. Buna rağmen pes etmedik ve ileri doğru oynamaya devam ettik. Golü bulduk. Biraz daha şanslı olsak ve erken bir gol bulsaydık, rakip daha gergin olurdu. İlk golü onlar atınca, 3 bolü bulmamız gerekiyordu. Bu nedenle ilk golü onlar atınca rahatladılar.

Oyuncularımla gurur duyuyorum. Seyircilere, oluşturdukları fantastik atmosfer nedeniyle teşekkür ediyorum."

"SOLDADO'NUN RİTM EKSİKLİĞİ VARDI"

"Islam Slimani, bizi daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Soldado'nun bir ritm eksikliği var. Hem antrenman, hem de maç eksiği vardı. Bu nedenle oynamadı."

"ALPER HARİKA İŞ ÇIKARDI, İYİ GOL ATTI"

"Alper harika bir iş çıkardı. İyi bir gol attı. Slimani, tüm takımı daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır. Kuvvetli ve top saklayabiliyor. Bizim bu tarzı oynamamıza yardımı olacaktır."

"DERS ALMAMIZ GEREKEN DETAYLAR VAR"

"Bir Şampiyonlar Ligi maçı oynadık, böyle maçlarda ders almanız gereken detaylar var. Bunu bir tecrübe olarak görmek, bundan dersler almak lazım. Bu dersleri, UEFA Avrupa Ligi maçlarında da iyi kullanmak lazım."

"MEHMET TOPAL, YORGUN OLDUĞU İÇİN ÇIKTI"

"Mehmet Topal iyi bir maç çıkardı. Son oynadığımız maçtan sonra %100'lük toparlanamadı. 1 saatlik bir sürenin ardından çok yorgundu. Bu nedenle çıkardık. Onu çıkarınca Eljif'i defansif orta sahaya çektik. Ayew ve Giuliano'yu ofansif orta saha olarak kullandık. Taktikte çok büyük bir değişim olmadı. Mehmet Topal'ı da yorgun olduğu için çıkardık."

"ELİMİZDEN GELENİ VERDİK AMA YETMEDİ! ACI..."

"Şu olsaydı, bu olmasaydı diye görüş bildirmeyi seviyorum. Sonuç itibariyle Benfica maçlarından önce Slimani opsiyonumuz yoktu. Alper çok istekli oynaydı, çok iyi iş çıkardı. Benfica genel itibariyle iyi bir maç çıkardı. Topla çok kaliteliler. Büyük bir takım. Kolay kolay top kaybettiler. Biz elimizden geleni verdik ama yetmedi. Acı ama gerçek bu."