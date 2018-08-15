Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte o açıklama:

Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turunda Benfica karşısında aldığımız 1-1’lik beraberlikle Şampiyonlar Ligi’ne veda ettik.

Fenerbahçe sahada yener, yenilir ancak bugün hep birlikte bir kez daha gördük ki; “Fenerbahçelilik asla yenilmez“

Benfica karşılaşmasında, tribünleri Fenerbahçe sevgisi, aidiyeti ve sonsuz bir destekle dolduran, maç sonunda dakikalarca hiç durmadan Fenerbahçemize aşklarını haykırarak takımımızı sahaya çağıran ve futbolcularımıza moral olan eşsiz taraftarımızla gurur duyuyoruz.

Herşey için teşekkür ederiz. Size layık olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bizi bekleyen bu uzun, zorlu yolun sonunda, sizlerin eşsiz desteği ve inancıyla hep birlikte omuz omuza nice zaferler yaşayacağımıza inancımız tam !

Yine yeniden Kalplerimiz Beraber..

Fenerbahçe Spor Kulübü