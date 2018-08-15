Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta sürpriz kongre kararının yankıları sürüyor. Siyah-beyazlılarda yöneticiler her basın toplantısında, işlerin yolunda olduğu yönünde açıklamalarda bulunuyordu ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Başkan Fikret Orman şoke edici bir şekilde “Silkelenmemiz gerek” diyerek seçime gideceklerini duyurdu. Orman’ın seçim kararını açıklarken “Hodri meydan, buyurun gelin” diyerek meydan okuması ‘iç hesaplaşmanın’ sinyalleriydi. Uzun süredir ağabey-kardeş ilişkisi yaşayan Başkan Fikret Orman ile İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi arasında soğuk rüzgarların estiği biliniyordu. Bunun sebebinin de Çebi’nin “Fikret Orman başkanlığı bırakırsa aday olurum” şeklindeki açıklamalarıydı. Orman’ın yeni yönetim listesinde yer almayacak olan Çebi’nin, 16 Eylül’de yapılacak seçimde aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Manidar sözler

Öte yandan Çebi’nin listesine almak istediği eski yönetici Erdal Torunoğulları ile iletişimde olduğu da gelen bilgiler arasında. Ancak Torunoğulları’nın da adaylığı düşündüğü söyleniyor. İkilinin yapacağı görüşmelerden sonra güçlerini birleştirip birleştirmeyeceği merak konusu. Ayrıca Çebi’nin, bir diğer eski yönetici İbrahim Altınsay’ı da listesine almak istediği öğrenildi. Beşiktaş’taki yüksek gerilimin sebebi sadece bunlarla sınırlı değil. Teknik Direktör Şenol Güneş hakkında Fikret Orman ani çıkışı da camiada oldukça garipsendi. Orman’ın, “Şenol Güneş, Beşiktaş Yönetim Kurulu’nun üzerinde değil. Biz ilk defa Güneş’le şampiyon olmadık” şeklindeki sözlerinden sonra tecrübeli çalıştırıcının moralini bozdu. Kongre sonrasında Güneş’le yolların ayrılmasının gündeme gelebileceği belirtildi.

Seçim statta yapılabilir

Erken seçim kararı alınan Beşiktaş’ta kongre üyeleri 16 Eylül’de sandığa gidecek. Son iki yılda üye sayısını ikiye katlanması ve 30 binin üzerinde üye bulunması sebebiyle yeni seçime kulüp tarihinin en yüksek katılımı bekleniyor. Bu sebeple Vodafone Park’ın 16 Eylül’deki seçime ev sahipliği yapması muhtemel. Siyah-beyazlı kulübün son seçimi BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılmıştı ve 4 bin üye oy kullanmıştı.

ADAYLIĞI KONUŞULUYOR

Serdal Adalı iddiaları

Beşiktaş’ın eski yöneticisi Serdar Adalı sürpriz seçim kararı sonrası aday olacak isimler arasında gösteriliyor. 2013’teki seçimde Fikret Orman’a kaybeden Adalı, geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez Türkiye Jokey Federasyonu Başkanlığı’na seçilmişti.

FİKRET ORMAN...

‘Tatil’ lafına bozuldu

Fikret Orman ile Şenol Güneş’in fikir ayrılıkları ve zaman zaman yaşanan sürtüşmelere bir yenisi eklenmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde Güneş’in, “Ben çalışanlara para vermezken tatile çıkamam” sözlerini üzerine alan Orman’ın ani çıkışı buna bağlanıyor. Fikret Orman geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “Mali konular kendisinin işi değil” diyerek hocaya sert çıkmıştı.