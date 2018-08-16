Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Üniversitesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Bengisu Avcı, ailesinin de desteği ile 22 yaşında büyük bir başarıya imza attı. İngiltere ve Fransayı ayıran Manş Denizi’ni yüzerek geçmeyi hedefleyen genç sporcu, yoğun bir hazırlık çalışmasının ardından İngiltere'ye gitti. İngiliz kıyılarından denize giren Bengisu, 34 km'lik mesafeyi 11 saat 29 dakikada yüzerek Fransa kıyılarına ulaştı. Bu derece ile 'Manş'ı en hızlı geçen Türk kadını' unvanını alan Bengisu, ailesine, okuluna ve ülkesine büyük bir gurur yaşattı. Fransa kıyılarında Türk Bayrağı'nı dalgalandıran Bengisu, aynı zamanda solo olarak Manş Denizi'ni geçen 3. Türk kadını oldu. Manş Denizi'ndeki yüzme denemesi öncesi yoğun bir hazırlık yaptığını anlatan Bengisu, "Normal şartlarda 34 kilometre olan mesafe, gelgitler ve dalgalar sebebiyle 47 kilometreye kadar uzayabiliyor. Ayrıca yosunlar, köpek balıkları ve diğer canlılar parkurun zorluğunu daha da arttırıyor. Manş'ı geçmek amacıyla ilk defa geçtiğimiz sene deneme yaptım. Fakat hipotermi sebebiyle olmadı. Ayrıca Manş ile ilgili pek bir fikrim de yoktu. Bu sefer uzun mesafe ve soğuğa karşı antrenmanlar yaparak hazırlandım. Böylece hedefime ulaştım" dedi.