Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir aylık ilk etap taramasında 669 ilçede, 3 bine yakın antrenör ve öğretmen ile 9 bin 153 ilkokulda yapılan çalışma sonrasında Türkiye genelinde yüzde 10.5’lik bir başarı yakalandı. Taranan 423 bin 557 ilkokul 3. sınıf öğrencisinden 46 bin 884 öğrenci halen devam eden 2 aylık çalışma programına dahil edildi.

İkinci Doğu Anadolu

Türkiye genelinde 9 bin 623 ile en çok Marmara Bölgesi’ndeki öğrenciler 2 aylık çalışma programına dahil edilirken, yüzdesel olarak en başarılı olan bölgeler ise yüzde 13’le Karadeniz Bölgesi ve yüzde 12 ile Doğu Anadolu Bölgesi oldu. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün “TURKSPORU Proje’miz bu yolda atılmış çok ciddi bir adımdır. Projemizin amacı, TURKSPORU’nun tüm disiplinlerde ilerlemesine destek olmak ve son Avrupa Şampiyonası’nda olduğu gibi ülkemizin bayrağını en yükseklere taşıyacak sporcuların gelişimine yardım etmektir” dedi.