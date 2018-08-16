Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş LASK Linz maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi. İlk maçı daha farklı bir skorla kazanabileceklerini belirten Güneş, “Biz yine kazanmak için sahaya çıkacağız” derken, “Herkes hayatında bir gelişim yaşar. Futbol adına da bir gelişim yapmamız gerekiyor. Rakiplere göre daha güçlü olmanız gerekiyor. Fizik, mental olarak daha güzel şeyler sunmanız lazım” sözleriyle aklındaki değişimlerin ipuçlarını verdi. “Yeri gelince hücum, yeri gelince savunma yapacağız” vurgusunda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, “Bu yıl onu daha iyi yaptığımızı düşünüyorum ama hücum için kaybettiğimiz topları kazanmamız gerekiyor. Henüz %100 durumda değiliz. Zaten öyle olduğumuzda bunu siz de göreceksiniz” dedi.

Rekabet istiyorum

Güneş, “Takımdaki her oyuncu en iyisini yapmalı. En iyisini yapan oynar” sözleriyle rekabet isterken, “Başarılı sonuçlar almak önemli ama sürdürebilmek daha önemli. Sürdürebilirlik olması için çok çalışmak gerekiyor. Henüz takım daha tam oturmuş değil. Gelen gidenlere göre değişimler olabilir. Bu yıl Dünya Kupası nedeniyle oynayıp izin yapanlar geç geldi. Değişim olacaktır” şeklinde konuştu. Hoca, “Geçen sezon özellikle Şampiyonlar Ligi’nden bir etkilenmemiz oldu. Bu yıl katılacak oyuncularla daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Sadece bizim iyi olmamız da yetmiyor. Rakiplerimizin nasıl olacağı da önemli” hatırlatması yaptı.