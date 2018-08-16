Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LASK Linz Beşiktaş maçı hangi kanalda, LASK Linz Beşiktaş maçı saat kaçta ve LASK Linz Beşiktaş şifresiz mi? gibi aradıklarınız burada bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Avusturya'nın LASK Linz takımı ile karşılaşıyor. Futbolseverler ise LASK Linz Beşiktaş maçı şifresiz mi, LASK Linz Beşiktaş maçı hangi kanalda? gibi detayları araştırıyor. İlk maçta Ryan Babel'in bulduğu golle kendi evinde 1-0 galip gelen Beşiktaş, LASK Linz karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. LASK Linz ise güçlü rakibi Beşiktaş'ı devirerek bir üst tura çıkmayı hedefliyor. LASK Linz Beşiktaş maçının hangi kanalda olduğu, kadro bilgileri ve tüm detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

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LASK Linz Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Avusturya'nın LASK Linz takımı ile karşılaşıyor. Linzer Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak. Nikola Dabanovic'in düdük çalacağı LASK Linz Beşiktaş maçını henüz hangi yayıncı kuruluşun yayınlayacağı belli olmadı. Resmî açıklama yapılır yapılmaz haberimizde bulabileceksiniz.

LASK Linz Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri:

LASK Linz: Schlager, Pogatez, Ullmann, Ramsebner, Michorl, Trauner, Holland, Rantl, Goginger, Frieser, Tetteh

Teknik Direktör: Oliver Glasner

Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, roco, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Beşiktaş, LASK Linz karşısında nasıl tur atlar?

Öncelikle ilk maçta Beşiktaş'ın 1-0 galip geldiğini hatırlatalım. Beşiktaş deplasmanda her türlü beraberlikte tur atlayan taraf olacak. Aynı zamanda Beşiktaş, Avusturya'da bir gol attığı takdirde 3 gol yemediği sürece tur atlayacak. Beşiktaş 2-1 mağlup olsa dahi tur atlayan ekip olacak. Ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü haricinde karşılaşmanın uzama durumu yok.

Avrupa’da tur gecesi

Türk futbolu bugün iki imtihan birden verecek. İkisi de deplasmanda... İlk maç 20.45’te... Beşiktaş, 1-0’ın rövanşında Avusturya temsilcisi LASK Linz’e misafir olacak. Her türlü beraberliğin bile yettiği siyah-beyazlıların amacı orada da galip gelip ülke puanına katkıda bulunmak. Beşiktaş bu turu geçtiği takdirde gruplardan önceki son eleme olan play-off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak.

Avcı: Tur istiyorum



Saatler 21.45’i gösterdiğinde ise Başakşehir sahne alacak. Abdullah Avcı’nın takımı İstanbul’da golsüz berabere kaldığı ancak oyun olarak üstünlük kurduğu Premier Lig ekibi Burnley’i elemeye çalışacak. Bunun için gollü beraberliklerin yeteceği temsilcimizi çalıştıran Abdullah Avcı, “Buradan tur atlayarak dönmek en büyük arzum. Seyirci baskısı olacak ama takımıma güveniyorum. Çok keyifli bir mücadele olacak” dedi.