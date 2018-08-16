Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatsa 75. Yıl Spor Salonu’nda 31 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyona için açıklanan milli takım kadrosuna davet edilen Elif Şişmanoğlu ve Ceyhun İlgün, minik yıldızlar kategorisinde mücadele edecek.

Her iki sporcusunun da gelecek vadeden karateciler olduğuna dikkat çeken İhlas Koleji Karate Spor Kulübü Antrenörü Kürşat Usda, şampiyona öncesi kendilerine başarılar diledi. Kulüp olarak başarılarla dolu bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Usda, “İki sporcumuzu milli takıma göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kulübümüzde bu seviyeye erişecek başka gençlerimiz de var. Zamanı geldiğinde onları da milli takımda göreceğiz.” dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, değerli bir antrenöre ve sporcu grubuna sahip olduklarını ifade ederek milli takıma seçilen minik karatecileri tebrik etti.

Bu yıl hem akademik hem de sportif olarak başarılı bir yıl geçirdiklerini söyleyen Yeltekin, “Sporcularımızın yanı sıra akademik alanda da bu yıl üstün başarılar elde ettik. Okulumuz öğrencisi Mustafa Emir Gazioğlu YKS Türkiye birinciliğini kazandı. Yine okulumuz öğrencilerinden Ömer Faruk Doğru Türkiye 12.’si oldu. Ayrıca İhlas Koleji olarak ilk 100’de 9, ilk 500’de 20, ilk 1000’de 29 ve ilk 5000’de 61 derece elde ettik. Başarılarımızda öğrencilerimiz için hazırlamış olduğumuz akademik çalışma atölyelerinin yanı sıra sosyal ve sportif kulüplerin de büyük payı var” şeklinde konuştu.