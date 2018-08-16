Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, istifasını yönetime sundu. Sümer'in istifası Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edildi. Trabzonspor'da Genel Koordinatörlük görevini yürüten Özkan Sümer, iddiaya göre transfer konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşadı. Sümer, bunun üzerine istifa kararı aldı ve yönetime sundu. Yönetim, Sümer'in istifasını kabul etti. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Sümer'e hüzmetlerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.
Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer istifa etti
16.08.2018 - 15:18 | Son Güncelleme: 16.08.2018 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, transfer konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşayıp istifa etti.
Etiketler : Trabzonspor,Genel Koordinatörü Özkan Sümer,
576486 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/576486.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Malatyaspor
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Kayserispor
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Başakşehir
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
2
1
3
6
Konyaspor
1
1
0
0
3
2
1
3
7
Beşiktaş
1
1
0
0
2
1
1
3
8
Fenerbahçe
1
1
0
0
2
1
1
3
9
Sivasspor
1
1
0
0
1
0
1
3
10
Erzurum BB
1
0
0
1
2
3
-1
0
11
Çaykur Rizespor
1
0
0
1
2
3
-1
0
12
Akhisar Bld.Spor
1
0
0
1
1
2
-1
0
13
Bursaspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
14
Alanyaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Ankaragücü
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Göztepe
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Antalyaspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Trabzonspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
2. Hafta Maçları
8/17/2018
Trabzonspor - Sivasspor
8/18/2018
Bursaspor - Kayserispor
8/18/2018
Antalyaspor - Atiker Konyaspor
8/18/2018
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
8/19/2018
Akhisarspor - Çaykur Rizespor
8/19/2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş
8/19/2018
Alanyaspor - Mke Ankaragücü
8/19/2018
Galatasaray - Göztepe
8/20/2018
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Giresunspor
1
1
0
0
3
1
2
3
2
İstanbulspor
1
1
0
0
4
3
1
3
3
Adana Demirspor
1
1
0
0
1
0
1
3
4
Altay
1
1
0
0
1
0
1
3
5
Boluspor
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Gaziantep BB
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Gençlerbirliği
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Adanaspor
1
0
1
0
1
1
0
1
9
Elazığspor
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Altınordu
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Balıkesirspor
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Afjet Afyonspor
1
0
0
1
3
4
-1
0
13
Denizlispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Hatayspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Karabükspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Osmanlıspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Ümraniyespor
1
0
0
1
0
1
-1
0
18
Eskişehirspor
1
0
0
1
1
3
-2
0