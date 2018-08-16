Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, istifasını yönetime sundu. Sümer'in istifası Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edildi. Trabzonspor'da Genel Koordinatörlük görevini yürüten Özkan Sümer, iddiaya göre transfer konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşadı. Sümer, bunun üzerine istifa kararı aldı ve yönetime sundu. Yönetim, Sümer'in istifasını kabul etti. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Sümer'e hüzmetlerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.