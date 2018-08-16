Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LASK Linz Beşiktaş canlı veren radyo kanalları haberimizde. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda LASK Linz ile rövanş mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. İstanbul'da oynanan maçta 1-0 kazanan Beşiktaş, ikinci maçta avantajını kullanarak turu geçmenin peşinde. Öte yandan ev sahibi LASK Linz ise evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak bir üst tura gitmenin hesaplarını yapıyor. Peki LASK Linz Beşiktaş mücadelesini canlı olarak yayınlayan radyo kanalları hangileri? LASK Linz Beşiktaş canlı olarak dinlemek isteyen futbolseverler haberimizdeki linklerden faydalanabilirler. derbisini Radyospor, Lig Radyo ve TRT Radyo’dan canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar…

LASK LİNZ BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

LASK Linz - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 20:45'de başlayacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşa henüz belli değil. Maçı yayınlayacak kanal belli olduğunda haberimiz güncellenecektir. Bu arada maçın canlı skor takibi, golleri ve detaylar tg.com.tr'de olacak.

3’lüden beklentiler büyük

Oyuncularını bu karşılaşma öncesinde uyaran teknik direktör Şenol Güneş, erken bir gol bulup sürprize izin vermeden turu elde etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda hücum hattına gerekli talimatı veren Güneş; Babel, Lens ve Larin üçlüsüne ek olarak geri bölgeden Oğuzhan ve Tolgay’ın da katkısıyla rakibi yıkıp Avrupa Ligi gruplarına bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Partizan en yakın rakip...

Beşiktaş ile LASK Linz arasındaki mücadelede üst tura yükselecek takım, Play-Off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekibin rakibi olacak. Sırp temsilcisi, Danimarka’da oynanan ilk maçı 2-1 kazanıp avantajı kapmıştı.

Beşiktaş turu nasıl geçer?

Her türlü beraberlik ve galibiyette Beşiktaş Play-Off'a kalan taraf olacak. Maç 1-0 LASK'ın üstünlüğü ile biterse maç uzatmala gidecek. Uzatmalarda da gol sesi çıkmazsa mücadele penaltılara gidecek.

Beşiktaş’ın Avrupa performansı

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar çıktı.

Avrupa’daki en farklı galibiyetini bu sezon aldı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park’ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul’da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası’nda Liechtenstein ekibi Vaduz’u evinde 5-1 yendi.