Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burnley Başakşehir özeti golü izle ve Başakşehir Burnley skor kaç kaç bitti gibi futbolseverlerin merak ettiği detaylar sizlerle. Gruplara kalabilmek için mücadele eden Medipol Başakşehir, İngiltere'de Burnley'e 1-0 mağlup olarak veda etti. Başakşehir Burnley özet izle, Başakşehir Burnley skor gibi merak edilenler haberimizde sizlerle buluşuyor. Medipol Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçta Burnley karşısında 0-0 berabere kalmıştı. İkinci maçın ilk 90 dakikası da 0-0 bitince uzatma dakikaları oynandı. Uzatma dakikalarında Jack Cork ile 1-0 öne geçen Burnley, adını bir üst tura çıkardı. İşte detaylar...

BURNLEY BAŞAKŞEHİR ÖZETİ GOLÜ İÇİN TIKLAYIN

97' GOL! Jack Cork skoru 1-0'a getiriyor.

82' Oyuncu Değişikliği Sam Vokes Chris Wood

82' Oyuncu Değişikliği Ashley Westwood Jack Cork

41' Sarı Kart Kevin Long

40' Sarı Kart İrfan Can Kahvecİ

1' Başakşehir, Burnley karşısında tur için sahada!

M.Ö. İlk düdük çaldı ve maç başladı!

BURNLEY BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu karşılaşmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda İngiliz ekibi Burnley ile mücadele edecek. 16 Ağustos perşembe saat 21:45'te başlayacak mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Ne yazıkki karşılaşmayı Türkiye'de hiçbir kuruluş yayınlamayacak.

ADEBAYOR KADRODA

Hafif sakatlığı nedeniyle İstanbul’da oynanan ilk maçın kadrosunda yer almayan Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, rövanş karşılaşmasının kadrosunda yer alacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, forvette Riad Bajic’in yerine Emmanuel Adebayor’a ilk 11’de şans vermesi bekleniyor. Turuncu-lacivertli ekipte, adları UEFA listesinde yer almayan Arda Turan ve Marcio Mossoro ile ameliyat olan Alparslan Erdem bu maçta görev yapamayacak.

BURNLEY BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ev sahibi İngiliz ekibi Burnley'in muhtemel 11'i şu şekilde aktarılıyor; Hart, Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor, Walters, Cork, Westwood, Gudmundsson, Hendrick, Barnes.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i ise şu şekilde bildiriliyor; Mert, Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Gökhan, Visca, Elia, Adebayor.

MOURINHO'DAN BAŞAKŞEHİR'E ZİYARET

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda İngiliz ekibi Burnley ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'i ziyaret etti. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda Jose Mourinho'nun, turuncu-lacivertli takımın kamp yaptığı oteli ziyaret ederek, teknik direktör Abdullah Avcı ile Real Madrid'de birlikte çalıştığı Togolu yıldız Emmanuel Adebayor'la sohbet ettiği belirtildi. Görüşmede, UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi Üyesi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü İdari Direktörü Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı aktarıldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 18. MAÇI

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında İngiliz ekibi Burnley’ye konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 18. maçına çıkacak. Rakibiyle evinde oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 17 maçta 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.

EN GOLCÜ İSİM VISCA

Türk temsilcisi, Avrupa kupalarında oynadığı 17 maçta fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde 25 gol gördü. Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca’yı, 3’er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile iki kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip etti. Medipol Başakşehir’in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.