Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Zenit, ilk maçta 4-0 yenildiği Dinamo Minsk'i rövanş maçında 8-1 mağlup etti ve müthiş bir geri dönüş ile adını üst tura yazdırdı.

Uzun yıllar unutulmayacak maçta Zenit, 10 kişi kaldı ve uzatmada gol yedi ancak 10 kişi ile son 11 dakikada 4 gol atarak müthiş bir geri dönüş yapıp Dinamo Minsk'i 8-1 mağlup edip Avrupa'da play-off turuna yükseldi.

İLK MAÇTA ZENİT 4-0 YENİLMİŞTİ

Belarus'ta ilk maçı 4-0 kaybeden Zenit, taraftarı önünde 22. dakikada Paredes ile öne geçti. 66'da Noboa farkı ikiye çıkartırken 72. dakikada ilk golü atan Paredes kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

NORMAL SÜRE 4-0 BİTTİ

10 kişi ile mücadeleyi sürdüren Zenit, 75 ve 78. dakikada Artem Dzyuba'nın attığı gollerle skoru 4-0 yaptı. Karşılaşmanın normal süresi 4-0 tamamlanırken maç uzatmaya gitti.

UZATMADA MINSK ATTI

Uzatmada deplasman ekibi Dinamo Minsk, 99. dakikada Yahaya'nın attığı golle büyük bir avantajı yakaladı.

SON 11 DAKİKADA 4 GOL

Ancak Zenit, uzatmanın son 11 dakikasında imkansızı başarıp 4 gol birden buldu. 109'da Driussi skoru 5-1 yaparken Artem Dzyuba, 115. dakikada Zenit'e turu getirecek skoru getirdi ve takımını 6-1 öne geçirdi.

120. dakikada Mak, Zenit adına iki gol daha bulurken skoru 8-1 yaptı ve Zenit, uzun yıllar hatırlanacak maçta Dinamo Minsk'i 8-1 mağlup edip play-off turuna adını yazdıran taraf oldu.