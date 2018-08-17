Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniyespor Adanaspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta gibi futbolseverlerin merak ettiği detaylar haberimizde sizlerle buluşuyor. TFF 1.Ligde 2 . hafta oynanacak olan Ümraniyespor - Adanaspor maçına dair tüm detaylar sizlerle... Ümraniyespor Adanaspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? İlk hafta aldığı mağlubiyet sonrası kendi evinde Adanaspor'u ağırlayacak olan Ümraniyespor, maça galibiyet parolasıyla çıkıyor. Karşılaşma, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÜMRANİYESPOR ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Adanaspor maçı 17 Ağustos saat 17.00'de oynanacak. Spor severler maçı ve maçın özetlerini beIN Sports ekranlarından takip edebilecektir.

Adanaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, 17 Ağustos Cuma günü deplasmanda Ümraniyespor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman yaptı.

Basına ve taraftara kapalı gerçekleşen taktik ağırlıklı idman, 1 saat 20 dakikada tamamlandı.

Kentteki çalışmalarını noktalayan Akdeniz ekibi, yarın sabah hava yoluyla İstanbul'a giderek, Ümraniyespor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

ADANASPOR, BAŞARIYI 'TAKIM RUHUYLA' YAKALAYACAK

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, takım ruhunun kendilerini başarıya götürecek en önemli etken olduğunu vurguladı.

Cihat Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımdaki oyuncu sayısının başarı için tek başına yeterli olmadığını kaydederek, "Sayısal fazlalığınızda ruh yoksa, içeride o birliktelik yoksa, bu hiçbir şey ifade etmez. Biz o ruhu yakalamaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz olabilir ama bunlar kapatılır. Eğer 'ruh' dediğimiz şey yoksa, takım ceset torbası gibi olur. Ben öyle takım istemiyorum." dedi.

Sezona Tetiş Yapı Elazığspor karşısında alınan 1-1'lik beraberlikle başladıklarını hatırlatan Aslan, ikinci haftada ise Ümraniyespor ile karşılaşacaklarını belirtirken, bu sezon taraftarlarını mutlu etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Takımda gidecek ve gelecek oyuncuların belirsizlik oluşturduğunu anlatan Aslan, son iki sezonda turuncu-beyazlı formayı giyen Magaye Gueye'nin dönüp dönmeyeceğine ilişkin, "Gueye ile daha tanışmadım. Hiçbir zaman benim oyuncum olmadı. 'Göndereceğim.' falan da demedim. Gelen oyuncuyu gönderirsiniz. Gueye tarafından benimle temasa geçen kimse olmadı. Onun yönetimle problemi mevcut. Benim şu an için böyle bir oyuncum yok." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmaları

Cihat Arslan, transfer çalışmalarının devam ettiğini, yönetim kurulunun görüşmeleri sürdürdüğünü aktardı.

Kendilerinin, transfer olmayacak gibi hareket etmesi gerektiğini dile getiren Arslan, şunları söyledi:

"Yönetim kurulumuz, bilhassa başkanımız, gerekli görüşmeleri ve çalışmaları yapıyor. Bu her an olabilir. Biz, transfer olmayacakmış gibi davranıyoruz. Yönetim kurulu, yakında bu durumu çözer. Didi ve Onur Akbay'ın sakatlıkları art arda geldi. Santrafor Robert Feczesin de idmanlara yeni çıkıyor. Handikap gibi görünüyor ama takım bir şeyleri beraber hissederse, bir şeyler yapmak için beraber hareket ederse, o eksiklikler artıya dönüşür."

"Şiddetin olmadığı bir rekabet temenni ediyorum"

Arslan, Spor Toto 1. Lig'deki bazı takımların transfer harcamalarına ilişkin, "Herkesin kendi parası, kendi kulüp stratejisi. Saygı duymamız gerekiyor. Onlar bu şekilde başarılı olacaklarına inanıyorlar. Ben teknik direktör olarak yorum yapmam." ifadelerini kullandı.

Sezonun tüm takımlar için centilmenlik ve saygı çerçevesinde geçmesini temenni eden Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendinize gösterdiğiniz saygıdan fazlasını rakibe göstermek önemli. Sonuçta spor yapıyoruz. Tabii ki temsil noktamız var, mücadele ettiğimiz bir şeyler var ama hepimiz Türkiye için, bu vatan için varız. O zaman, burada o bütünlüğü sergilememiz gerekiyor. Öncelikle saygı, centilmenlik ve tabii ki sonuna kadar rekabet. İnsani bir rekabet, yani şiddetin olmadığı bir rekabet temenni ediyorum. Centilmence, kazası, belasız ve sakatlıksız bir sezon diliyorum."