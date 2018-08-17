Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığspor Boluspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta gibi konular futbolseverler tarafından merak ediliyor. TFF 1. Lig 2. haftasında karsı karsıa gelecek olan iki takım bugüne kadar 17 kez karşılaştı. İki takım da altısar kez kazanırken, kalan beş karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Caner Ak'ın yoneteceği karşılaşma Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. İste Elazığsğpr Boluspor maçına dair detaylar...

ELAZIĞSPOR BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

TFF 1.Lig 2018 - 2019 Sezonu 2. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor ile Boluspor takımları zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maç 17 Ağustos'ta oynanacak saat saat 19:45'te başlayacak. Karşılaşma beİN Sports ekranlarından takip edebilecektir.

'İLK 2'Yİ SONUNA KADAR KOVALAYACAĞIZ'

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, Tetiş Yapı Elazığspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Play-Off'un her zaman içinde olup, o ilk 2'yi sonuna kadar kovalayacağız. Bizim hedefimiz bu. Beklentimiz de bu. Oyuncu kalitemiz de bunu yapabilecek güçte" dedi.

Sahasında Osmanlıspor'u 1-0 yenen Boluspor, cuma günü karşılaşacağı Tetiş Yapı Elazığspor hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcuların ilk maçta alınan galibiyetin sevinciyle oldukça hırslı oldukları görüldü. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sait Karafırtınalar, Osmanlıspor maçıyla ilgili yaptığı yorumda, "Bu maç iki takım için de önemliydi. İlk maçlar her zaman zordur. Güzel bir galibiyet aldık. İyi bir oyunla öz güvenimizi, taraftarın bakış açısını tekrardan üst seviyeye çıkardık. Beklentimiz de buydu zaten. İyi hazırlandık, rakibi de iyi analiz ettik aslında. Burada kamp yapmaları bizim için avantaj oldu. Analiz ettik, beklediğimiz gibi oldu. 1-0 da olsa kazanmak güzeldi. Osmanlıspor maçını unutup, Tetiş Yapı Elazığspor maçına odaklandık. Oradan kazanıp gelmek istiyoruz" dedi.

Karafırtınalar, sezon sonunda ilk 2'yi sonuna kadar kovalayacaklarını ifade ederek, "Şu anda bizim ve herkesin beklentisi geçen seneden bir üst noktaya çıkabilmek. Başardığımız zaman zaten ilk 2'den çıkacağız. O Play-Off'un her zaman içinde olup, o ilk 2'yi sonuna kadar kovalayacağız. Bizim hedefimiz bu. Beklentimiz de bu. Oyuncu kalitemiz de bunu yapabilecek güçte. Lig sert geçecek. Yatırım yapan takımlar çok fazla. Doğru çalışan, iyi organize olan takımlar başarılı olacak. Biz de bunlardan bir tanesi olmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Transfer konusuyla ilgili de konuşan Karafırtınalar, "Kadrolar artık bu sene 18 kişi yapılıyor. Onun için kolay değil. 8 tane oyuncumuz dışarıda kalacak. Burada memnun olmayan birçok oyuncumuz olacak. Rekabeti üst seviyeye çıkartabilir ama bizden de şans bulamayan oyuncular için de bir dezavantaj gibi görünüyor. Bizim kadro planlamamızda şu anda bir oyuncumuz gitmezse transfer görünmüyor" dedi.

Osmanlıspor maçında takımın sezondaki ilk golünü atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten, Melih Okutan ise lige iyi bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Rakibimiz de Süper Lig'den düştü. Bu ligde bu sene iddialı ama onlara üstün oynayarak kazanmasını bildik. İyi bir başlangıç yapmış olduk. Ben de gol attım, takımıma katkı sağladım. Bu da benim için ayrıca mutluluk verici. Bu hafta Elazığspor ile oynayacağız. Bu iyi başlangıcımızı taçlandırmak istiyoruz. Orada da kazanmak için oynayacağız. Umarım iyi bir hafta olur bizim için."

ELAZIĞSPOR, SONER ŞAHİN’LE YENİDEN ANLAŞTI

Spor Toto 1. Lig’de transfer yasağını henüz kaldıramayan Elazığspor, geçen sezon da kadrosunda bulunan kaleci Soner Şahin ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Transfer yasağı bulunan Elazığspor, iç transfere yöneldi. Bordo-beyazlılar, geçtiğimiz sezon da takımda yer alan kaleci Soner Şahin ile anlaşmaya avrdı. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, geçen sezon da takımımızda forma giyen kaleci Soner Şahin ile yeniden anlaşmaya varmıştır. Transfer komitemizin gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda Soner Şahin ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Soner Şahin’e bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz” denildi.

Tecrübeli file bekçisi, geçtiğimiz sezon Elazığspor kalesini 19 maçta korumuştu.