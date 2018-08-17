Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında beklediğinden zor bir maç olduğunu belirterek, "Oyuncu kalitemizi ve takım üstünlüğümüzü sahaya yansıtamadık. Rakip dirençli, İstanbul'da da aynı şeyi yapmaya çalıştı. Bütün fizik gücünü kullanarak baskılı oynadı. Kontrollü oynayıp çabuk çıkmayı düşünüyordu. Bunları bekliyorduk ama bu maçta kendi sahamızda ilk yarıda kalıp oyunu idare etmeye çalışan takımımız bir de gol yiyince panik içinde oynamaya başladı." diye konuştu.

Takımının oyun disiplininden koptuğunu anlatan Güneş, "Oysa biz önde bastırdığımızda etkili olacağımız bir maçtı. Rakibe şanslar verdik. İki golde de biz kaptırdık, onlar attılar. Son anda attığımız golle turu geçtik ama bugünkü oyun adına üzgünüm. Oyuncuların da benim de çok daha iş yapmamız gereken bir maç olduğunu görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Topu kullanmada ve rakibe baskıda eksik kaldıklarını, bunun da rakibin fizik gücünü kullanarak oynamasını kolaylaştırdığını aktaran Güneş, "Kapanıp bizden aldığı toplarla çıkmaya çalıştılar. İki golü de öyle yedik. Hatta ikinci yarı biraz daha kopmalar başladı. İstek vardı ama oyun kopmaları vardı." ifadelerini kullandı.

Bu maçtan dersler çıkarmaları gerektiğine işaret eden Güneş, "Bu bizim için ders oldu. Bu kadar emek verdik, buraya geldik. Hem yıprandık hem mağlup olduk. Bir defa bu üzüntü verici. Turu geçtik o önemli. Şimdi play-off'u geçmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Güneş, en çok neye kızdığına ilişkin bir soruya da şöyle cevap verdi:

"Rakibe baskıda eksiklik vardı. Rakibin sert oyununa biz cevap veremedik. Bunlar olmayınca oyun kontrolü kayboldu, pas yüzdemiz de düşüktü. Çok top kayıpları yaptık. Bugün bizim oyunumuzun dışında bir oyun oldu. İlk yarıda rölantiden oldu, ikinci yarıda istek vardı, panik ve telaş vardı. Rakibin de oyun formatına uygun bir durum ortaya çıktı. Hakem de buna izin verdi. Mesela atağa gidiyoruz, faul veriyor bize. Topu aldı kullanacak, faul veriyor. Hakem ve rakibin bu şartlarına göre biz daha iyi olmalıydık. Biz kendimizi eleştireceğiz, değiştireceğiz."

Rakibi performansından dolayı tebrik eden Güneş, LASK Linz'in kapasitesinin üzerinde oynadığını belirterek, "Bize karşı motivasyonu, büyük bir takıma karşı oynama hırsı fazlaydı. Bizim takımdaki şartlara, olumsuzluğa rağmen turu geçtik. Oyuncuları tebrik ediyorum. En önemlisi seyircilerden saha içinde olumsuzluk görmedim. Karışık olmasına rağmen medenice oturdular. Gol atan sevindi, gol yiyen üzüldü. Hem LASK Linz hem Beşiktaş taraftarlarını tebrik ediyorum. Demek ki olabiliyor. Bir korkumuz da oydu. Seyirci karışık oturdu." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına değinen Güneş, bu maç için bazı değişiklikler düşündüğünü, ancak bunu tekrar gözden geçireceğini kaydetti.

Glasner: "Doğru yolda olduğumuzu gördük"

LASK Linz Teknik Direktörü Oliver Glasner, takımının elenmeyi hak etmediğini savundu.

"Futbolun ne kadar acımasız olduğunu gördük." diyen Glasner, iyi performans sergilediklerini, buna karşın turu geçememenin üzücü olduğunu dile getirdi.

Bu üzüntüyü atlatmaları gerektiğini ifade eden Glasner, "Bu performansın üstüne koyacağız. Bu akşam doğru yolda olduğumuzu gördük." değerlendirmesinde bulundu.