Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İstanbul’daki ilk maçta LASK Linz önünde farkı kaçıran Beşiktaş’ın Avusturya’da ödü koptu. Kötü oynadığı maçta 2-0 geriye düşen temsilcimiz 90. dakikadaki ilk isabetli şutunda bulduğu golle Avrupa defterini ağustos ayında kapatmaktan son anda kurtuldu. Kadrolar açıklandığında ilk maça göre Beşiktaş’ta iki değişiklik göze çarptı. Akhisar karşısında gole sebep olan bir hata yapan Necip’in yerine stoperde yeni transfer Enzo Roco, Gökhan Gönül’ün yerine de sağ bekte Adriano vardı. LASK Linz maça baskılı başladı. Beşiktaş 20’den itibaren oyunun kontrolünü ele geçirse de pozisyona giremiyordu. 42’de LASK Linz’in golü geldi. Victor ceza sahası içinde Enzo Roco’yu çok kolay çalımlayıp topu ağlara gönderdi: 1-0.



Attı, atıldı!

Şenol Güneş ikinci yarıya Oğuzhan-Quaresma değişikliğiyle başlayınca Lens sola, Babel ortaya, Q7 sağa geçti. Ancak temsilcimiz istediği baskıyı bir türlü oluşturamadı. Korkulan oldu ve ilk golde de hata yapan Enzo Roco’nun kaptırdığı topun ardından Freiser farkı 2’ye çıkardı. Beşiktaş’ın tur için sadece bir gole ihtiyacı vardı. Skor 2-0 olunca Larin ve Tolgay çıktı, Negredo ile Gökhan Gönül oyuna girdi. Şenol Güneş tarafından ‘istenmeyen adam’ ilan edilen Alvaro Negredo 90’da attığı golle Beşiktaş’ı ipten aldı. İspanyol futbolcu attığı golden sonra formasını çıkarıp sevinince ikinci sarıdan oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş Avrupa Ligi’nde play-off turuna kaldı.

Rakip Partizan

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan oldu. Nordsjaelland’ı deplasmanda 2-1 ve kendi sahasında da 3-2 yenerek eleyen Sırp ekibiyle maçlar 23 ve 30 Ağustos tarihlerinde oynanacak. İlk maç deplasmanda.

Roco sınıfta kaldı

Beşiktaş formasıyla bu sezon ilk maçına çıkan Enzo Roco çok kötü bir performans ortaya koydu. Yenilen iki golde de büyük hata yapan Şilili stoper maçın ardından, “Pes etmedik. Yılmadığımızı gösterdik. Gereken skoru aldık. Arkadaşlarımı yeni yeni tanıyorum, daha iyi olacağım” dedi.

Kahraman gibi gidiyor

İspanyol basını dünkü maçın ardından, Beşiktaş’ı ipten alan, Şenol Güneş’in takımda görmek istemediği Alvaro Negredo için Monaco’ya gidiyor haberleri yaptı. Attığı golle siyah-beyazlı taraftarları sevince boğan futbolcu için İspanya’nın önde gelen gazetelerinden AS, “Monaco ile sözleşme imzalamak üzere olan Negredo, Beşiktaş’a kahraman gibi veda ediyor” başlığı attı. Haberde Negredo’nun menajerinin Beşiktaş yönetimiyle sözleşme feshi için görüşmeler yaptığı ve sonrasında Monaco’nun yolunu tutacağı kaydedildi.

Vida ilk kez

Uzun süredir satılması gündemde olan Domagoj Vida, LASK Linz maçı ile bu sezon ilk defa kadroya girdi. Dünya Kupası’nda Hırvatistan’ın finale yükselmesinden dolayı takıma geç katılan başarılı stoper, hazırlık kamplarına katılamamıştı. Vida’ya Fransa’nın Monaco takımının talip olduğu biliniyor.



Sadece Ürkmezgil

Beşiktaş’ı LASK Linz maçında yönetici olarak sadece Ahmet Ürkmezgil temsil etti. Önceki gün takımla beraber Avusturya’ya gelen Ürkmezgil haricinde hiçbir yönetici Linz maçına gelmedi. Başkan Fikret Orman’ın ise dün Kulüpler Birliği toplantısı olması sebebiyle Linz’e gelemediği öğrenildi.



Orman’a sert sözler!

Vagner Love’un ülkesinin takımlarından Santos’a transferi gerçekleşmeyince menajeri Eduardo Ferreira, Başkan Fikret Orman hakkında ağır ifadeler kullandı. Ferreira, “Beşiktaş’ın başkanı büyük bir korkaklık yaptı. Her şey yolunda giderken birden ortadan kayboldu’’ diye konuştu.



Tolgay: Bize ders olsun

Maç sonu Tolgay Arslan, “Zor maç olacağını biliyorduk. Bize ders oldu. En güzel doğum günü hediyem. Karşı takım çok iyi mücadele etti. Bir kaza olabilirdi. Partizan maçında deplasman zor olacak. Böyle bir şans bir daha gelmez. Turu geçeceğiz” sözlerini kullandı.