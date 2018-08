Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş turu geçti ama takımdaki eksiklikler iyice belirginleşti. Üstelik bu eksikliklerin çoğu transfer yapılmadığı taktirde sezon boyunca siyah-beyazlıların yakasını bırakmayacak gibi görünüyor. Sezon başından beri istenmeyen adam ilan edilen, 4,3 milyon avroluk yıllık ücreti sebebiyle gönderilmesi için uğraşılan Negredo takımın can simidi oldu. Şenol Güneş’in sezon öncesi açıkça kadroda istemediğini söylediği İspanyol oyuncu LASK Linz karşısında oyuna girdi, gol attı, turu getirdi. Takımda düşünülmeyen bir oyuncunun mecburiyetten oynatılması da Beşiktaş’taki golcü sıkıntısını net bir şekilde ortaya koyuyor. Golcü sıkıntısı yaşayan Beşiktaş’ın transfer sezonunun sona ereceği 31 Ağustos’a kadar yeni takviye için süresi var. Sadece hücumda değil, savunmada da sıkıntı büyük.



10 numara problem

Akhisar maçında Necip’in gole sebep olan hatasının ardından LASK Linz maçında ilk 11’e alınan Enzo Roco, iki golde de büyük hata yaptı ve az daha elenmeye sebep oluyordu. Vida da ayrılırsa bu bölgede sıkıntı daha da büyüyecek. Oğuzhan’ın da geçen sezon başlayan etkisizliği devam ediyor. Akhisar maçında iyi gözüken yıldız oyuncu, kendisine çok ihtiyaç duyulan LASK Linz maçında sahada yoktu ve devre bitince oyundan alındı. Oğuzhan’ın 10 numara bölgesinde alternatifinin olmaması da teknik heyeti düşündürüyor. Kartal’ın kalesi de her an yıkılabilecek durumda. Tolga Zengin’in üzerinde büyük baskı var. Sakatlanması durumunda kalenin tecrübesiz Utku Yuvakuran’a kalacak olması endişelendiriyor.

Beşiktaş fark attı

Avrupa’da oynanan ön eleme karşılaşmaları sonrasında UEFA kulüpler sıralamasında Beşiktaş 26. oldu. Galatasaray 51, Fenerbahçe 61, Trabzonspor ise 76. sırada yer aldı. İlk 10 ise şöyle: 1-Real Madrid, 2-A. Madrid, 3-B. Münih, 4-Barcelona, 5-Juventus, 6-Sevilla, 7-PSG, 8-M. City, 9-Arsenal, 10-B. Dortmund.



Sarıca resmen gitti

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı. Kulübün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihat Kumuşoğlu, yeni antrenör arayışları hakkında “Birkaç aday var, onları değerlendirip karar vereceğiz. Gelecek hafta netlik kazanır” dedi.