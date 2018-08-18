Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, dün kulübün sponsorluk töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alanyasporlu Emre Akbaba’nın transferinde karşı karşıya geldikleri Fenerbahçe’ye ağır salvolarda bulunan Albayrak, görüşmelerin perde arkasını aktardı. Albayrak, “2-3 aydan beri Alanyaspor Başkanı ile Emre Akbaba’yı konuşuyoruz. Ankara’da 1 saate yakın bir konuşma yaptık. Bizden 7 milyon avro istediler. Sözleşmesi son sezonda olan bir futbolcuya bu parayı veremeyiz. Sonra biz 2,5 milyon avro teklifte bulunmuştuk, 3 milyon avroya çıktık. Kulüpler Birliği toplantısında Hasan Başkan’ı davet ettim. Bizim vereceğimiz para 3 milyon avrodur dedim” ifadelerini kullandı.

Başkanı Fenerli

Hasan Çavuşoğlu’nun Emre’yi F.Bahçe’ye gitmek için zorladığını söyleyen Albayrak, “Hasan Başkan, Alanya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı, Emre ise Galatasaraylı. Bir futbolcu bana ‘Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum’ derse, ben o futbolcuyu almam. Biz Emre’yi uzun zamandan beridir istiyoruz. Kafasını çelmek için ‘Galatasaray seni alırsa Şampiyonlar Ligi’nde oynatamaz’ demişler. Öyle bir şey yok” diye konuştu.



Fiyat farkı sponsordan

Bu açıklamaların ardından durum değerlendirmesi yapan sarı-kırmızılılar aradaki farkı da ödemeyi göze alarak Emre Akbaba’nın transferinde mutlu sona ulaştı. Albayrak, Emre transferinde kulübün sponsorlarından NEF’in 3 milyon avronun üzerindeki farkı üstlendiğini söyledi. Bu transferde asıl kazanan taraf ise Alanyaspor oldu. Akdeniz ekibi iki büyük kulübün kapışmasından kasasına 1 milyon avro fazladan koydu.



Sadece G.Saray

Galatasaray’ın transferi gerçekleştirmesindeki en büyük pay ise Emre Akbaba’ya ait. Geçen sezon devre arasında kulübü Alanyaspor’un Başakşehir’le yaptığı ön protokole rağmen “Ben Galatasaraylıyım başka takımda oynamam” diyerek anlaşmayı iptal eden Akbaba, dün sabah saatlerinde Abdürrahim Albayrak’ın kendisini araması üzerine, “Ağabey size verdiğim sözün arkasındayım. Ben Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’de oynamam” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Denayer elden kaçtı

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Belçikalı stoper Denayer, Lyon'a transfer oldu. Yıldız oyuncunun bugün yeni takımına katılacağı öğrenildi. Galatasaray'ın bu sezon da kiralamak için girişimde bulunduğu Denayer'ı elden kaçırmasının ardından alternatiflere yöneldiği kaydedildi.



Transferler yolda!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın “Sponsorumuz transferimize yardımcı olacak” açıklamalarından sonra NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur “Emre Akbaba transferı için elimizden geleni yaptık. Gerek görülürse diğer transfer için de her zaman yardıma hazır olacağız” dedi.



Ujfalusi’den iki öneri

Galatasaray’ın eski oyuncusu Tomas Ujfalusi, sarı-kırmızılılara iki oyuncu önerisinde bulundu. Jablonec’te oynayan 8 numara Michael Travnik ve Sigma’da oynayan stoper Vaclav Jemelka için yönetimin temasa geçtiği öğrenildi. Ancak takımların kiralık tekliflerine sıcak bakmadığı belirtildi.



Onyekuru’nun heyecanı

Galatasaray’ın yeni kanat oyuncusu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı taraftarla buluşacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. TT Stadyumu’ndaki atmosferi çok merak ettiğini belirten Nijeryalı oyuncu, “En büyük isteğim bu hafta taraftarlarımızın önünde 3 puan almak” diye konuştu.

Şimdi sırada Ndiaye var!

Emre Akbaba’yı renklerine bağlayan Galatasaray bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Stoke City’ye satılan Ndiaye ile ilgilendiklerini açıklayan Başkan Mustafa Cengiz, “Abdurrahim Albayrak’ın ‘transfer görüşmelerinden dolayı bazen baygınlık geçiriyorum’ dediği olaylardan birisi de N’diaye. Biz hiçbir şeye sevinemiyoruz. Bir saat sonra başka bir şey çıkıyor, biz de şaşırıyoruz. İnşallah Ndiaye de olacak. Başka sözcük kullanmak istemiyorum. Bazen söyledikleriniz dünyanın öbür ucunda yankılanıyor’’ dedi.