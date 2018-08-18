Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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HATAYSPOR, 2017-2018 SEZONU ŞAMPİYONLUK KUPASINI ALDI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, 2017-2018 sezonunu Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon tamamlaması nedeniyle hak kazandığı kupayı, düzenlenen törenle aldı.

Geride kalan sezon Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda oynadığı Kardemir Karabükspor maçı öncesi düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

Kupa ile madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez'den alan futbolcu ve teknik heyet, büyük sevinç yaşadı.

Günün anısına kupayla hatıra fotoğrafı çektiren bordo-beyazlı futbolcular, sevinçlerini taraftarla da paylaştı.

Kupa töreninde, Hatay Vali Yardımcısı Orhan Mardinli ve Hatayspor Kulüp Başkanı Mehmet Maden de yer aldı.