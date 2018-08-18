Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve Antalya Konya maçı şifresiz izle merakla araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig'de heyecan, bu akşam oynanacak olan Antalyaspor Konyaspor maçı ile devam ediyor. Atiker Konyaspor'u konuk edecek olan Antalyaspor, kendi evinde üç puanla tanışarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Antalyaspor Konyaspor maçı saat kaçta, Antalyaspor Konyaspor maçı şifresiz izle, Antalyaspor Konyaspor canlı izle gibi maça dair merak edilen detaylar maç saatinde sizlerle olacak.

ANTALYASPOR KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de sezona mağlubiyetle başlayan Antalyaspor, ilk maçından üç puanla ayrılan Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya gelecekler. 18 Ağustos Cumartesi 21:45'te başlayacak maç beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Antalyaspor ligin ilk haftasında Kayserispor'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yaptı. Konyaspor ise BB Erzurumspor'u son dakikalarda bulduğu golle 3-2 yendi.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celtuska, Diego Angelo, Birkan, Vainqueur, Musa, Maicon, Hakan Özmert, Danilo, Doukara

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Uğur, Ferhat, Jonsson, Volkan Fındıklı, Ömer Ali, Fofana, Yatabare, Jahovic

Güney ekibinde bu maç öncesinde lisans sorunu yaşanıyor. Yeni transferler Aly Cissokho ve Serdar Özkan'ın lisansları hâlâ çıkmadığı için iki oyuncu bu maçta da yoklar.

Antalya'da Charles cezalı. Zeki Yıldırım ve Ozan Evrim Özenç'in sakatlıkları var.

Konyaspor'da ise Petar Filipovic'in sakatlığı bulunuyor.