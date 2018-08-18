Premier Ligin ilk haftasında Wolverhampton deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Everton, ikinci hafta konuk ettiği Southampton'ı 2-1 mağlup etti.
Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 15'inci dakikasında Theo Walcott'un golüyle Everton 1-0 önce geçti. 30'uncu dakikada ise Richarlison'un attığı golle mavi-beyazlılar durumu 2-0 yaparken, maçın 55'inci dakikasında Danny Ings'in golüyle konuk ekip farkı 1'e indirdi.
CENK TOSUN 75 DAKİKA SAHADA KALDI
68'inci dakikada Cenk Tosun'un asistinde Walcott fileleri havalandırsa da gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın 75'inci dakikasında Cenk Tosun yerini Calvert-Lewin'e bıraktı. Everton 2-1'lik skorla evinde galip gelerek Premier League ikinci haftasında puanını 4'e çıkarttı.