Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor Giresunspor maçı özeti golü izle ve skoru kaç kaç bitti? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Giresunspor, Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Sezona galibiyetle başlayan Giresunspor, zorlu deplasmanda da 1-0 kazanarak sezona 2'de 2 galibiyet alarak başladı. Peki Osmanlıspor Giresunspor maçı özeti golü izle ve skoru kaç kaç bitti? İşte detaylar... Dakika 33'te Kürşad Sürmeli skoru 1-0'a getiren golü attı.

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Osmanlıspor Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

18 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayan mücadele beIN SPORT MAX 1 kanalından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de.

Osmanlıspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında yarın Giresunspor'u ağırlayacak Osmanlıspor, hazırlıklarını tamamladı.

Başkent ekibinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre futbolcular, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Mor-sarılı ekip, istasyon çalışmaları ve 5'e 2 top kapma oyununun ardından şut idmanıyla hazırlıklarını noktaladı.

Tedavileri devam eden Numan Çürüksu, Engin Bekdemir, Sokol Cikalleshi ve Payam Sadeghian takımdan ayrı bireysel çalıştı.