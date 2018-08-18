Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Henry Onyekuru ve Muğdat Çelik için düzenlenen imza töreni sonrası, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Forma sponsorluklarını üstlenen Nef firmasının Emre Akbaba transferinde ne kadar katkı sağladığı ile ilgili soruya Cengiz, "Dört milyon avronun tamamını karşılar ve üstüne de verirler diye düşünüyorum. Çok iyi niyetle yaklaşıyorlar. Nef bütün Türkiye'ye örnek oldu. Herkesin sponsorluklardan çekildiği ortamda Nef, bir duruş gösterdi. Nef'ten, diğer transfer edeceğimiz futbolculara da destek olacaklarının sözünü aldık. 'Ağanın eli tutulmaz.' diyoruz." şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Galatasaray'da mali yükümlülükleri düzgün ve ödenebilir hale getirmek istediklerinin altını çizen ve son gerçekleştirdikleri kredi yapılandırmasını anlatan Cengiz, "380 milyon lira 31 Temmuz açılış tarihi... Kredilerimiz kısa vadeliydi. Yani 1 yıl içinde ödenmeli. Yüzde 70'ini bu sene ödemek zorundaydık. Şimdi tamamını 4 yıla yaydık. Galatasaray'ın rahat nefes alması için avro ve dolar kuru üzerine olan krediyi Türk Lirası'na çevirdik. Camia müsterih olsun, biz elimizden geleni yapıyoruz. Mali yapılandırmayı düzgün, ödenebilir ve sistematik hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Cengiz, Emre Akbaba'ya ödenecek ücrette kuru sabitlemediklerini söyledi.

"Liranın değerini korumak zorundayız"

Futbolculara ödenecek ücretlerin Türk Lirası üzerinden yapılmasının en büyük hayali olduğunu dile getiren Cengiz şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'de yaşıyoruz ve Türk Lirası ile konuşmak, liranın değerini korumak zorundayız. Şu anda şartlar tam uygun değil. Ben tek başıma bunu yapamam. Devletin ve diğer takımların desteği çok önemli. Brezilya ve Portekiz ekonomisinde futbolcu satışı çok büyük gelir kaynağı. Biz satmayı beceremiyoruz. Futbolcu ithalat ve ihracatında ülke olarak açıktayız, bunu çevirmeliyiz. Türkiye bir futbol ülkesi ve bunun artıya geçmesi gerekiyor. Beş yıl içinde bu işin düzeleceğine inanmak istiyorum."

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, takımdan gidecek oyuncular olup olmayacağına yönelik soruya, "İstanbul her türlü sıkıntısına rağmen dünyada yaşanacak en güzel şehir. İnsan buraya alışınca, hele de şahane bir kontratı varsa, ayrılmak istemiyor. Her şeyin hayırlısı." cevabını verdi.

Takımdaki geleceği merak edilen Bafetimbi Gomis'e teklif olduğunu söyleyen Cengiz, "Menajerlere kızmıyorum. Oyuncusunu ve haklarını savunuyorlar ama öyle rakamlar söylüyorlar ki hepsi hayali. Bütün futbolcularımıza teklif var. Ses var, görüntü arıyoruz. Her futbolcuya teklif olur, önemli olan Galatasaray'ın hayrına olması." şeklinde konuştu.

Badou Ndiaye ile ilgili olarak pazartesi ya da salı günü hayırlı haber vermek istediklerini aktaran Cengiz, "İhtiyaç bitmez. Acil önceliğimiz stoper ve santrafor. Elimizden geleni yapacağız. Hocamıza teşekkür ediyorum, müthiş dirayet gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsilde en iyisini yapıp, başları yere eğdirmeyiz." ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin gerginliğe değil, sükunete ihtiyacı var"

Emre Akbaba transferinde Fenerbahçe'nin araya girmesi ile ilgili Cengiz, "Bu ülkenin gerginliğe değil, sulha, sükunete ihtiyacı var. Bütün rakiplerimizin bunu düşünerek hareket etmesini isterim. Biz yönetim olarak açık ve şeffaf davrandığımıza inanıyoruz. Bizim yaptığımız her şey meydanda. Biz herkesle dostuz. Rakiplerimize de kendimize de saygı duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Türk Telekom Stadı'nın dış cephesindeki görüntünün kendisini de rahatsız ettiğini söyleyen Mustafa Cengiz, "Stada bakım yapmamız gerekiyor. 10 milyon liraya yakın bir maliyet çıktı. Seneye stadı tamamen bakıma sokmak istiyoruz. Gri beton yığınından ben de rahatsızım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taraftarın erken dağılması için yol ve ışıklandırma sözünü verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.