Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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ALTAY 2'DE 2 İÇİN SAHADA

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona evindeki 1-0'lık Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Altay, yarın deplasmanda kendisi gibi ligin yeni ekiplerinden Afjet Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi rakibini mağlup ederek 2'de 2 yapmaya çalışacak. Zafer Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı Sinan Dereci yönetecek. Siyah-beyazlı takımda eksik bulunmuyor. Teknik direktör Alper Avcı, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Afyonspor geçen hafta deplasmanda İstanbulspor'a 4-3 mağlup oldu. Altay taraftarlarının kendilerine ayrılan 750 kişilik yeri doldurması bekleniyor.

16'LIK GOLCÜ İDMANDA

Altay'ın U16 takımında görev alan genç forvet Kazım Karataş, A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Teknik heyetin kararıyla deneyim kazanması için A takıma alınan 16 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı takımın usta santrforu Murat Uluç'la birlikte objektiflere poz verdi. Altyapıda attığı goller ve yaptığı asistlerle alkış toplayan Kazım'ın gelecek vaat eden isimler arasında yer aldığı belirtildi.