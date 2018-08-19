Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cocu, 1-0 yenildikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, Giuliano'nun karşılaşmada forma giymemesiyle ilgili bir soru üzerine "Fenerbahçe'de bir ayrılık daha olacak. Giuliano Fenerbahçe'den ayrılıyor." dedi.

Giuliano'nun bir kulüple anlaştığını ifade eden Cocu, "Yakında bir kulübe imza atacak. Giuliano başka bir takımla anlaştı, artık aramızda olmayacak." diye konuştu. Cocu, Giuliano'nun sistemine uygun olmadığı ve kadroda düşünülmediği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Onunla çalışmaktan keyif aldım. Zeki bir oyuncu, o yüzden bir çok maçta da onu kullandım. Bu hikaye nereden geliyor bilmiyorum ama kulübün durumunu da anlıyorum. Giuliano ile çalışamayacak olmaktan dolayı üzgünüm."