Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Şampiyonlar Ligi hayalleri Benfica hezimetiyle son bulan Fenerbahçe, moral bulmak için çıktığı Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-0 yenilgi ve ikinci haftada ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertli takımın yeni golcüsü İslam Slimani’nin ilk 11’de başladığı karşılaşmada Brezilyalı yıldız Giuliano’nun 11’de yer almaması dikkat çekti. Maçtaki ilk gol fırsatını 31’de Barış Alıcı ile yakalayan Fenerbahçe kaleci Ertaç’ta takılınca golle buluşamadı. 41’de Slimani ceza sahası içinde topla buluştu ve kaleyi düşündü ama Ertaç yine gole izin vermedi ve ilk yarı golsüz sonuçlandı: 0-0. İkinci yarıya her iki teknik adam da maça başladıkları 11’lerle çıkarken, Fenerbahçe 48’de Mehmet Ekici ile önemli bir fırsatı değerlendirmedi.



Aleksic’ten nefis gol

Cocu’nun takımı maçtaki en önemli gol fırsatını ise 54’te yakaladı. Slimani sağ kanattan Şener’in yaptığı ortaya iyi pozisyon alsa da istediği kafa vuruşunu yapmayı başaramayınca Fenerbahçe öne geçme fırsatını kullanamadı. 57’de Ertaç’ın elinden kaçırdığı top Barış’ın önüne düştü. Genç oyuncunun şutu Yeni Malatyaspor savunması tarafından çizgiden çıkarıldı. Ev sahibi takımı galibiyete taşıyan gol ise Sırp oyuncu Danijel Aleksic’ten geldi. 70’te Guilherme’nin pasıyla topla buluşan Aleksic, ikinci haftada ikinci golüne imza attı: 1-0. Yeni Malatyaspor’un golünün ardından Alper ve Elif’i oyuna alarak hücum hattını hareketlendirmek isteyen Cocu’nun bu hamlesi takımının skora dengeyi getirmesi için yeterli olmayınca Erol Bulut’un takımı istediğini tek golle aldı: 1-0.

Neşteri vurdu

Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu Evkur Malatyaspor maçında Benfica maçının ilk 11’inden 5 değişiklik yaptı. Hollandalı teknik adam, Şener Özbayraklı, Josef, Mehmet Ekici, Barış Alıcı ve İslam Slimani’ye ilk 11’de görev verirken, Benfica’ya elenişin âdeta faturasını kesti. O maçta görev yapan Isla, Elif Elmas, Giuliano, Alper Potuk ve Valbuena ise yedek soyundu.

Hayal kırıklığı

F.Bahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica’ya elenişten sonra Yeni Malatya karşısında da kötü bir skor aldıklarını belirterek, “Kötü bir futbol ortaya koyduk. Bu oyun ve aldığımız skor benim için hayal kırıklığı. Taraftarlarımızdan özür diliyorum” sözlerini kullandı. Takımda arayışlarının devam ettiğini belirten Hollandalı teknik adam, “Eksiklerimizi yeni yeni gideriyoruz ve bu bir anda olmuyor. İlerleyen haftalarda daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum ama bu dönemde puan kayıpları yaşamamalıyız” şeklinde konuştu.