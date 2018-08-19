Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Ankaragücü maçı canlı şifresiz izle ve Alanya Ankaragücü canlı skor kaç kaç merak ediliyor. Alanyaspor Ankaragücü maçında dair araştırılanlar haberimizde. Spor Toto Süper Lig 2. haftasında karşı karşıya gelecek olan iki takım da galibiyet peşinde. Aytemiz Alanyaspor, evinde seyircisi önünde alacağı galibiyet ile ilk hafta yenilgisini unutmak istiyor. Ankaragücü ise deplasmanda alacağı puan ile seri yakalamak peşinde. Alanyaspor Ankaragücü maçı şifresiz canlı izle, Alanyaspor Ankaragücü maçı kaç kaç, Alanyaspor Ankaragücü maçı canlı izle, canlı skor gibi merak edilenler haberimizde futbolseverlerle buluşuyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Ankaragücü karşılaşacak. İlk haftaya Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan Alanyaspor Emre Akbaba'sız çıkacağı maçta seyircisinin de desteğiyle kendisi gibi ilk haftaya mağllubiyet ile başlayan Ankaragücü'nü yenmek istiyor.

Alanyaspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Barış, Tzavellas, N’Sakala, Efecan, Sackey, Augusto, Villafanez, Bobo, Campos

Ankaragücü: Hopf, Tiago, Kone, Yalçın, Erdem, Mokhtar, Arif, Faty, Bifouma, İlhan, El Kabir

MKE Ankaragücü, ligin ilk haftasında sahasında Galatasaray’a 3-1, Aytemiz Alanyaspor ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 1-0 kaybetmişti. Ligde ilk hafta maçları sonunda iki takımın da puanı bulunmuyor.