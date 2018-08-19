Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehirspor Balıkesirspor canlı şifresiz izle ve Eskişehir Balıkesir maçı canlı skor kaç kaç gibi konular futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. TFF 1. Lig tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından birisi olan Eskişehirspor Balıkesirspor Baltok maçı bugün oynanacak. Kendi evinde üç puan almak isteyen Eskişehirspor ile deplasmanda alacağı üç puan ile yoluna devam etmek isteyen Balıkesirspor karşılaşıyor. Eskişehirspor Balıkesirspor maçı canlı izle, Eskişehirspor Balıkesirspor şifresiz izle ve canlı anlatım gibi tüm merak edilenler burada.

ESKİŞEHİRSPOR BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

Maçın başlama saati ve hangi gün oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Eskişehirspor Balıkesirspor maçı 19 Temmuz'da saat 21:45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından takip edebilecektir.

HER İKİ TAKIMIN BİR ÖNCEKİ HAFTA OYNADIKLARI MAÇLARIN SONUÇLARI

Eskişehirspor takımı Spor Toto 1. Ligin ilk haftasında deplasmanda Giresunspor takımı ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1 mağlubiyet ile ayrılmıştı. Balıkesir Baltok takımı ise Spor Toto 1. Ligin ilk haftasında kendi sahasında Altınordu takımı ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı.