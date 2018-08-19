Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazişehir Gaziantep İstanbulspor şifresiz canlı izle ve Gaziantep İstanbulspor maçı canlı skor kaç kaç araştırılıyor. Futbolseverler TFF 1. lİG 2. Hafta karşılaşmalarının sonuçlarını merak ediyor. Gaziantepspor İstanbulspor şifresiz izle, Gaziantepspor İstanbulspor canlı izle, canlı anlatım gibi maça dair tüm merak edilenler haberimizde. İlk hafta Denizlispor ve Afjet Afyonspor takımlarından üç puanı alan Gazişehir Gaziantep ve İstanbulspor, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Maça dair tüm ayrıntılar sizlerle

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TFF 1.Lig 2018 - 2019 Sezonu 2. haftasında Gazişehir Gaziantep ile İstanbulspor takımları zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçın başlama saati ve hangi gün oynanacak olduğu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Gazişehir Gaziantep İstanbulspor karşılaşması 19 Ağustos saat 21:45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından takip edebilecektir.

HER İKİ TAKIMIN BİR ÖNCEKİ HAFTA OYNADIKLARI MAÇLARIN SONUÇLARI

Gazişehir Gaziantep takımı Spor Toto 1. Ligin ilk haftasında deplasmanda Denizlispor takımı ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0 galibiyetle ile ayrılmıştı. İstanbulspor takımı ise Spor Toto 1. Ligin ilk haftasında kendi sahasında Afjet Afyonspor takımı ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 4-3 galibiyetle ayrılmıştı.