Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın uzun süredir görüşme halinde olduğu ve hafta içinde resmi imzayı attırarak renklerine kattığı 25 yaşındaki milli yıldız Emre Akbaba, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Ligin ikinci haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Emre Akbaba'yı 61. dakikada Sinan Gümüş'ün yerine sahaya sürdü. Emre Akbaba'nın oyuna dahil olmasıyla birlikte Galatasaray tribünleri de yıldız futbolcuya uzun süre tezahürat yaparak destek verdi.