Galatasaray'ın uzun süredir görüşme halinde olduğu ve hafta içinde resmi imzayı attırarak renklerine kattığı 25 yaşındaki milli yıldız Emre Akbaba, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Ligin ikinci haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Emre Akbaba'yı 61. dakikada Sinan Gümüş'ün yerine sahaya sürdü. Emre Akbaba'nın oyuna dahil olmasıyla birlikte Galatasaray tribünleri de yıldız futbolcuya uzun süre tezahürat yaparak destek verdi.
Emre Akbaba G.Saray formasını giydi
20.08.2018 - 00:35 | Son Güncelleme: 20.08.2018 - 00:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği 25 yaşındaki Emre Akbaba, ilk resmi maçına çıktı. Yetenekli futbolcu, Göztepe mücadelesinde Sinan Gümüş'ün yerine oyuna dahil oldu.
Etiketler : emre akbaba,galatasaray,futbol,
576937 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/576937.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Malatyaspor
2
2
0
0
4
1
3
6
2
Kayserispor
2
1
1
0
2
0
2
4
3
Konyaspor
2
1
1
0
6
5
1
4
4
Galatasaray
1
1
0
0
3
1
2
3
5
Başakşehir
1
1
0
0
2
0
2
3
6
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
2
1
3
7
Beşiktaş
1
1
0
0
2
1
1
3
8
Trabzonspor
2
1
0
1
3
3
0
3
9
Fenerbahçe
2
1
0
1
2
2
0
3
10
Sivasspor
2
1
0
1
2
3
-1
3
11
Bursaspor
2
0
1
1
1
2
-1
1
12
Antalyaspor
2
0
1
1
3
5
-2
1
13
Erzurum BB
1
0
0
1
2
3
-1
0
14
Çaykur Rizespor
1
0
0
1
2
3
-1
0
15
Akhisar Bld.Spor
1
0
0
1
1
2
-1
0
16
Alanyaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Ankaragücü
1
0
0
1
1
3
-2
0
18
Göztepe
1
0
0
1
1
3
-2
0
2. Hafta Maçları
17.8.2018
Trabzonspor 3 - 1 Sivasspor
18.8.2018
Bursaspor 0 - 0 Kayserispor
18.8.2018
Antalyaspor 3 - 3 Atiker Konyaspor
18.8.2018
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
19.8.2018
Akhisarspor 1 - 1 Çaykur Rizespor
19.8.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 - 3 Beşiktaş
19.8.2018
Alanyaspor - Mke Ankaragücü
19.8.2018
Galatasaray - Göztepe
20.8.2018
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Giresunspor
2
2
0
0
4
1
3
6
2
Boluspor
2
2
0
0
3
1
2
6
3
Gençlerbirliği
2
2
0
0
3
1
2
6
4
Altay
2
1
1
0
2
1
1
4
5
İstanbulspor
1
1
0
0
4
3
1
3
6
Hatayspor
2
1
0
1
3
2
1
3
7
Gaziantep BB
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Ümraniye
2
1
0
1
2
2
0
3
9
Adana Demirspor
2
1
0
1
1
1
0
3
10
Denizlispor
2
1
0
1
1
1
0
3
11
Balıkesirspor
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Afjet Afyonspor
2
0
1
1
4
5
-1
1
13
Adanaspor
2
0
1
1
2
3
-1
1
14
Elazığspor
2
0
1
1
2
3
-1
1
15
Altınordu
2
0
1
1
1
2
-1
1
16
Eskişehirspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Osmanlıspor
2
0
0
2
0
2
-2
0
18
Karabükspor
2
0
0
2
1
4
-3
0