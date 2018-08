Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Göztepeli futbolcu Yasin Öztekin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon başında Göztepe’nin yolunu tutan milli futbolcu eski takımına karşı ilk kez rakip olmanın tuhaf bir duygu olduğunu ifade ederek, “4 senden sonra biraz tuhaftı. Soyunma odasına girmek bile değişikti. Profesyonel futbol yani iyi zamanlar geçirdim çok zor zamanlar da geçirdim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bunu da yaptığımı düşünüyorum. Ben hiç kimseye kırgın değilim. Profesyonel futbolcu olduğumuz için şimdi Göztepe’deyim. Şimdi Göztepe için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Islıklasalar da Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Hocalarımı ve bütün arkadaşlarımı hepsini çok özledim. Şu an Göztepe’deyim elimden geleni yapmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.



“Göztepe için elimden geleni yapıyorum, gol atarsam da bir şey yok”

Yasin, Galatasaray’dan İzmir ekibine transfer olmasının ardından yaptığı ‘Galatasaray’a gol atmak istiyorum’ açıklaması sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“4 seneden sonra biraz değişik duygu. Dediğim gibi sonuçta Göztepe de oynuyorum onlar için her şeyi yapmam lazım. 4 sene sonra buraya rakip olarak gelmek biraz değişikti. Herkes her şeyi yazıyor. Her şeye inanırsak zaten geçmiş olsun. O yüzden tabii ki Göztepe’de oynuyorum. Göztepe için elimden geleni yapıyorum. Gol atarsam da yapacak bir şey yok yani. O yüzden hata ararsan bulursun.”



“Emre Akbaba inşallah başarılı olur”

Milli futbolcu, Galatasaray’ın yeni transferi genç futbolcu Emre Akbaba ile ilgili de konuşarak, “Başarılar diliyorum. İnşallah Allah gönlüne göre verir. İnşallah başarılı olur. Sonuçta Türk futbolcu. Türk futbolcu her takıma lazım” ifadelerine yer verdi.



"Galatasaray'dan daha iyi ayrılmak isterdim"

Galatasaray’dan daha farklı bir şekilde ayrılmak istediğini söyleyen Yasin Öztekin, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“4 sene güzel günler geçti. Sonuçta her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. 150 maça çıktım. Tabii ki daha iyisini yapmak isterdim. Gönül isterdi ki daha farklı ayrılık olsun ama olmadı. Hepsini çok seviyorum. Takım arkadaşlarımız da çok seviyorum hepsine selamlar.”