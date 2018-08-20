Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, Emre Akbaba'yı Fenerbahçe'ye teklif etmediklerini vurguladı.

İşte Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları;

"Ali Koç başkan seçildikten 15-20 gün sonra beni aradı. "Emre Akbaba için ne düşünüyorsunuz?" dedi. Ben de Alanyaspor'un menfaatlerine karşılaşarsa konuşuruz dedim"

F.BAHÇE İLE FORMA NUMARASI KONUŞULMUŞ

"Ben Emre'yi Fenerbahçe'ye teklif etmedim. Talep zaten onlardan geldi. Hatta Emre'nin menajeri Comolli ve Cocu ile bile oturmuş. Forma numarasına kadar konuşulmuş. Herkes doğruları konuşsun. Şapkalarını önüne koysunlar"

''EMRE AKBABA'YI BİZE ALANYASPOR BAŞKANI ÖNERDİ''

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, ''Emre Akbaba bize Alanyaspor başkanı tarafından teklif edildi. Biz de Comolli ve Cocu'ya sorduktan sonra Alanyaspor ile görüşmeye başladık. Biz bütün transferlerde önce kulüple görüşüyoruz. Daha sonra rakip takımların Emre ile görüştüğünü öğrendikten sonra transferde fazla ilerlemedik. Oyuncu ile Comolli görüştü ama ondan sonra da çok yol kat etmenin anlamı olmayacağını gördükten sonra devam etmedik. Bizim bu oyuncuyla ilgilenmemizin tek nedeni Alanyaspor başkanının bize önermesi.'' açıklamasını yapmıştı.