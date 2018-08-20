Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş, LASK Linz maçında yaşadığı kâbusun bir benzerini Erzurum’da ilk 45 dakikada gördü. Bu bölümde çok kötü oynayan siyah-beyazlılar, ikinci devrede kendine geldi ve BB Erzurumspor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Beşiktaş maça Tolga ve Necip’in hatalarıyla başladı. Üst üste kullanılan kornerlerde Babel de 17. dakikada topu tehlike bölgesine doğru uzaklaştırınca Scuk gelişine vurdu, gol oldu: 1-0. Bosna Hersekli oyuncunun 31’deki şutu da direkte patladı. Ev sahibi ekip siyah-beyazlıların orta alanına, özellikle Oğuzhan ve Necip’e yaptığı pres sayesinde oyuna ağırlık koydu. BB Erzurumspor neredeyse her atakta golle burun buruna geldi. Beşiktaş en etkisiz maçlardan birini ortaya koyuyordu. Şenol Güneş dayanamadı daha ilk yarı bitmeden 37’de ilk değişikliğini yaparak Oğuzhan’ın yerine Caner Erkin’i oyuna aldı. Bu değişiklik Beşiktaş’ı hareketlendirdi.



İkinci yarıda açıldı

İlk yarı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle bitti ancak kaçan goller olmasa Beşiktaş beklemediği bir hezimetle karşılaşabilirdi. Siyah-beyazlılar ikinci yarıya istekli başladı ve arkaya bulduğu kornerlerin ardından Gökhan Gönül’ün kafa golüyle 53’te skoru eşitledi: 1-1. Beşiktaş bulduğu golden sonra temposunu yine kaybetti. Bunun üzerine Şenol Güneş bir hamle daha yaparak Necip’i çıkardı ve oyuna Lens’i aldı. Değişiklik meyvesini çabuk verdi. İştahını yeniden bulan siyah-beyazlılar 76’da öne geçti. Quaresma’nın getirdiği topu harika bir topuk vuruşuyla ağlara gönderen Negredo, Linz’den sonra Erzurum’da da takımı ipten aldı: 2-1. Lens 84’te ceza sahası içinde kaleci Hakan tarafından yere indirildi ve Beşiktaş penaltı kazandı. Topun başına geçen Q7, fileleri havalandırarak skoru belirledi: 3-1.

Kurtarıcı Negredo

LASK Linz deplasmanının ardından Erzurum’da da Beşiktaş’ın istediği sonucu almasında başrolü oynayan Alvaro Negredo, siyah-beyazlı takımın son haftalarında âdeta kurtarıcı rolüne büründü. Şenol Güneş’in yeni sezon hazırlıkları başlarken kadroda düşünmediği İspanyol golcü, takımının kendisine ihtiyaç duyduğu anlarda attığı gollerle hocasına, “Forvet aramanıza gerek yok ben buradayım” mesajı verdi. Negredo’nun Süper Lig’de attığı son beş golün dördü deplasmanda geldi. İspanyol oyuncu çıktığı son 27 maçta 16 gol atıp 7 asist yaptı. Negredo maçtan sonra taraftarlara ‘üçlü’ çektirdi.

Erzurum’da coşku

Maça ilgi büyüktü. Ev sahibi takım tribünlerinin tamamına yakını dolarken, Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi. Erzincan, Kars, Ağrı, Van, Muş ve Bitlis’ten çok sayıda taraftarın maçı izlemek için Erzurum’a geldiği öğrenildi.

Talisca fırtınası

Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’ye transfer olan Beşiktaş’ın eski yıldızı Talisca, gollerine devam ediyor. Brezilyalı oyuncu dün takımının 5-0 kazandığı Quanjian karşılaşmasında 2 gole imza attı. Yıldız futbolcu şimdiye kadar çıktığı 7 maçta 9 gol attı.



Seyyah Kartal

Beşiktaş, 25 günde altıncı resmî maçına çıktı. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda 4’ü Avrupa Ligi ön eleme turları, ikisi de Süper Lig’de olmak üzere 6 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgiyle, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş Avusturya’dan direkt Erzurum’a geçmişti.



Beş değişiklik

Şenol Güneş, Avrupa Ligi’ndeki LASK Linz maçına göre ilk 11’de 5 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlılarda Enzo Roco’nun yerine Vida, Caner’in yerine Gökhan Gönül, Tolgay’ın yerine Necip, Lens’in Quaresma, Larin’in yerine ise Negredo ilk 11’de şans buldu.