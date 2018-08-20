Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Süper Lig’e deplasmanda Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Galatasaray, dün gece taraftarıyla buluştu. Türk Telekom Stadyumu’nu dolduran on binlerin önünde, Göztepe ile karşılaşan Cimbom, ilk yarıda uzun süre tutuk bir görüntü sergiledi. Gomis ile Feghouli yine kenarda başlarken Belhanda sahadaydı bu defa... Sarı-kırmızılılar merkezden Göztepe orta sahasını aşmakta çok ama çok zorlandı. Galatasaray’da tek hücum kanalı Mariano’nun önderliğinde sağ kanat oldu. Göztepe ise ani ataklarla tehlikeli olmaya çalıştı. Ancak bunlarda da Muslera’yı geçemedi. 42’de Göztepe’nin kullandığı korner sonrası hızlıca karşı hücuma geçen Galatasaray’da, Fernado’nun nefis ara pasında Onyekuru aşırtma bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.



Emre sahada

Devrenin son dakikasında Eren Derdiyok sakatlık yaşadı. Galatasaray ikinci yarıya Eren-Gomis değişikliğiyle başladı. 47’de sağ çaprazdan kazanılan frikikte Macion’un şutu az farkla auta gitti. 56’da soldan Nagatomo’nun yaptığı orta sonrası altıpas içinde karambol yaşandı. Gomis çok gayret etse de pozisyondan gol çıkaramadı. 58’de Göztepe’nin soldan kullandığı korner sonrası Tayfur’un kafa vuruşu direkten döndü. 61’de Galatasaray’ın yeni transferi Emre Akbaba oyuna dâhil olurken yıldız oyuncu girer girmez iki tehlikeli pozisyonun içindeki isimdi. 68’de kullandığı frikikte kaleci topu zorlukla çeldi. Selçuk’un sahaya girmesiyle top hâkimiyetini rakibine kaptırmayan Cimbom, maçın sonunu da getirmeyi başardı ve maçtan üç puanla ayrıldı.

Onyekuru: Yüzde 100 değilim!

Henry Onyekuru, karşılaşmanın ardından, “Mükemmel bir taraftar topluluğu vardı. Devamlı bizi ittiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum” derken, “Bu maçta gösterdiğim kendi başarım değil sadece, takım arkadaşlarımın desteğiyle oldu. Tabii ki daha %100 değilim, ama her maç üstüme koyacağım” ifadelerini kullandı.

Santrforda ısrarlıyım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Göztepe maçı sonrası zorlanarak da olsa kazandıklarını söylerken, “2. golü bulamadığınız her an oyun kritiktir. Tabii ki 3 puanlarla, sezon başının sıkıntılı dönemini geçersek, kredimiz olacak, bunun için gergindim maçta” dedi. Terim, “Transfer konusunda santrfor için ısrar ediyorum. Şampiyonlar Ligi’nde belki 2 santrfor kullanırız ve belki ikisi de çabuk olur. Sol bek de şart. Artı bir de stoper istemiştim. Bakıyoruz. Bu arada gitmek isteyen arkadaşlarımız varsa, onlar için de 10 günlük süre var. Profesyonel hayat bu. Biz de değerlendireceğiz. Bakalım bu 10 gün neler getirecek. Onyekuru’dan da çok memnunuz. İnşallah daha iyi işler yapacak” şeklinde konuştu.

Yine kontra!

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Kendi oyunumuzu oynadık. Daha fazla koşan, daha fazla pozisyona giren taraftık. Yine gol ararken, kontradan gol yedik. İkinci yarı topa sahip olma farkını da düşürdük. Bir iki hafta sonra umarım şeytanın bacağını kırarız” dedi.

Fernando’dan siftah

G.Saray’ın ön liberosu Fernando dün Onyekuru’ya zeka ürünü bir gol attırdı. Verdiği pasla parmak ısırtan Brezilyalı futbolcu sarı-kırmızılı formayla resmî maçlardaki ilk asistini gerçekleştirdi. Fernando ortaya koyduğu futbolla da tribünlerden büyük alkış aldı.

Daha iyi olacağız

Dün ayağından sakatlanan Eren Derdiyok, “Kazanmak istiyorduk. Bu hedefe ulaştık. Çok mu iyi oynadık. Hayır çok iyi oynamadık. Daha iyisini bekliyorlar. Biz de bekliyoruz. Dediğim gibi içeride oynadığımız maçlarda en önemlisi buradan galibiyetle ayrılmak” sözlerini kullandı.

6 puan önemli

G.Saray’ın stoperi Maicon maçı değerlendirirken, “Amacımız üç puan kazanmaktı. Hiç kolay olmadı ama iki maçta 6 puan önemliydi. Bunu başardık. Serdar Aziz ve Ahmet Çalık çok kaliteli stoperler, beraber oynamaktan keyif alıyorum. Kimin oynayacağına hoca karar verir” dedi.