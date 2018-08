Türkiye Gazetesi

Ticarette alırken kazanacaksın derler ama Beşiktaş bu konuda ezberleri bozuyor. Fikret Orman deyim yerindeyse son dönemlerde alırken de satarken de kazanmayı başaran bir başkan figürü sergiliyor. Oyuncu sirkülasyonunun bol olduğu siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonlarda Şampiyonlar Ligi vitrini sayesinde önemli kazanımlar sağlamıştı. Her ne kadar geçtiğimiz sezonun alınan bazı oyuncularında hayal kırıklıkları yaşansa da Orman yönetiminin aynı yatırım anlayışı devam ediyor. Tıpkı sıcak gelişme kaleci Loris Karius olayında olduğu gibi. Beşiktaş’ın elinde “Cilalı Taş Devri” ustası Şenol Güneş gibi bir teknik adam var.



Kurnaz Liverpool!

Gittiği her kulüpte paslanmış oyuncuları parlatıp kulübüne kazandıran tecrübeli teknik adama şimdi de Şampiyonlar Ligi finalinde defosu ortaya çıkan Karius teslim edilecek. Peki nasıl, hangi şartlarda? Liverpool ile 3 yıllık daha mukavelesi bulunan oyuncunun sözleşmesi 1 yıl daha uzatılarak 2 yıllığına Beşiktaş’a kiralanacak. Kiralama bedeli toplam 2,5 milyon avro. Satın alma opsiyonu ise 8 milyon avro. Bir sonraki satıştan pay da yüzde 20. Özetle Beşiktaş kiralayıp kazanmaya çalışacak ışığı görürse tapusunu alacak ve sonra yüksek maliyetle Avrupa veya başka pazara satıp kâr edecek. Düşünce böyle, sıra uygulamada.

Klopp’tan Karius sitemi

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Beşiktaş’a kiralanması gündemde olan oyuncusu Loris Karius’la ilgili sorulan bir soruya “Bu konuda konuşsaydık güzel olurdu. Hayır, hiç kimse bana transfer konusunda bir karara varıldığını söylemedi. Ben de bir şey söyleyemem” diyerek kendi yönetimine sitemde bulundu.

Fabri örneği ortada

Siyah-beyazlı kulüp paslanmaya yüz tutmuş gerek formu gerekse disiplinsizliği sebebiyle kapı önüne konmuş oyuncular için bir fırsat. Mesela kaleci Fabri... Deportivo’da ciddi sakatlık yaşamış ve 1 sezon hiç oynamamıştı, yüzüne bakılmıyordu. Beşiktaş’a geldi iyi bir görüntü sergiledi ve sıfır maliyetle gelen oyuncu Fulham’a 6 milyon avro bonservis bedeliyle satıldı.

Golcü gibi savunma

Hücum futbolunu seven Beşiktaş’ta kaleciler dışında herkesi hücumda ve tabelada görmek mümkün. Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncuları, bu sezonun 6 maçında 4 kere fileleri havalandırdı. Gökhan Gönül 2, Pepe ile Caner Erkin de 1’er gol kaydetti.



Kartal’a Slovak hakem

Beşiktaş’ın Partizan ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak’ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.



Her zaman kazanamaz

Galatasaray’ın efsane oyuncularından olan Partizan’ın eski futbolcusu Cevad Prekazi “Favori Beşiktaş olsa da futbolda her zaman favoriler kazanmıyor. Bugün her takım kazanabilir” dedi. Partizanlı Smiljanic de “Beşiktaş’ın büyüklüğünü biliyoruz” diye konuştu.