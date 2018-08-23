Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş yönetim bir yandan kaleci ve forvet için girişimlerini sürdürürken diğer taraftan da 10 numara arayışlarını tam gaz devam ediyor.

Talisca'nın boşluğunu doldurmak isteyen yönetim bir süredir Kagawa ve Lucas Lima için nabız yokluyor.

DORTMUND'LA GÖRÜŞÜLÜYOR

Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok istediği Kagawa için bir süredir Dortmund'la görüşmelerini sürdüren yönetim Japon yıldızı ikna etmeyi başarmasına rağmen Alman kulübüyle anlaşamadı.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

Dortmund'un Kagawa'yı kiralık vermek istememesi en büyük pürüzü oluşturuyor. Beşiktaş ise bonserviz bedeline yanaşmıyor. 2 kulüp arasında görüşmeler tam gaz devam ederken belirsizlik sürüyor.

(Lucas Lima)