Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferde hareketli satler yaşayan Fenerbahçe stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, bonservisi elinde olan Diego Reyes ile anlaşmaya vardı. Meksikalı savunma oyuncusu yarın İstanbul'da olacak.

25 yaşındaki savunmacı sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe, Diego Reyes'in ardından bir de orta saha oyuncusu alıp transferi noktalayacak.

DIEGO REYES KİMDİR?

Son olarak Porto forması giyen Meksikalı oyuncu Stoper mevkisinde forma giyiyor. 25 yaşındaki sağ ayaklı stoper Espanyol ve Real Sociedad takımlarında da forma giydi.

Meksika uyruklu Diego Reyes'in güncel bonsevis bedeli 5 milyon euro! Porto ile sözleşmesi sona eren Diego Reyes'in bonservisini elinde bulundurması bu transferi kolaylaştırıyor!

BİR BAKIŞTA DIEGO REYES

Tam adı: Diego Antonio Reyes Rosales

Doğum tarihi: 19 Eylül 1992

Yaşı: 25

Uyruğu: Meksika

Mevki: Defans - Stoper

Ayak: Sağ

Güncel kulüp: kulüpsüz

Güncel piyasa değeri: 5 milyon euro

Son sezon performansı: 24 maç 3 gol 1 asist

Oynadığı kulüpler: Club America, Porto, Real Sociedad, Espanyol