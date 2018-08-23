Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili transfer planlamalarının bulunmadığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten, menajerlik de yapan eski Fenerbahçeli basketbolcu Mirsad Türkcan ile Ozan Tufan'ın transferi için görüşüldüğü iddiaları üzerine paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Kulübü futbolcularından Ozan Tufan'ın kulübümüze transfer olacağı yönünde basında çeşitli haberler ve iddialar yer aldığını görmekteyiz. Spor ailesinin bir üyesi olan Mirsad Türkcan’ın daveti üzerine, Sırbistan'da başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin de katılımıyla dostane bir yemek yenildiği doğrudur ancak yemek sırasında Ozan Tufan ile ilgili hiçbir konu gündeme gelmemiştir."

Açıklamada, Ozan Tufan'ın transferinin gündemde olmadığı belirtilerek, "Beşiktaş’ın Ozan Tufan ile ilgili bir transfer düşüncesi veya bir planı bulunmamaktadır. Kaldı ki, böyle bir düşünce olmuş olsa ilk olarak ebedi dostumuz Fenerbahçe Kulubü ile görüşme yapmayı tercih ederdik. Bu iddiaların asılsız olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.