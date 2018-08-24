Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor Erzurumspor maçı canlı şifresiz izle ve Rize Erzurum maçı canlı skor kaç kaç futbolseverler tarafından internette araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. hafta açılış maçında Erzurumspor, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Her iki takımın da galibiyet için sahaya çıkacağı maç saat 19.15'te başkayacak. İşte Çaykur Rizespor Erzurumspor maçına dair tüm detaylar...

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Çaykur Rizespor-Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

24 Ağustos Cuma günü Çaykur Didi Stadyum'unda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Mücadele beIN Sports, Digiturk platformunda 77. Kanaldan naklen yayınlanacak.

"Oynadığımız futbol takdir topluyor"

Futbolda sonucun çok önemli olduğunu ifade eden Üzülmez, "Oynadığımız iki maça bakıldığında taraflı tarafsız herkesin takdirini alan bir Rizespor sahada vardı. Ama tecrübesizliğimiz yüzünden 2 haftada 1 puan alabildik. İki maçta da üreten, yardımlaşan, mücadele eden bir takım sahadaydı. Ama bireysel hatalardan dolayı maçları kazanamadık. Bu da tecrübe eksikliğinden kaynaklandı. Kasımpaşa maçında 7 Akhisar maçında 6, TFF 1’inci Lig’den gelen oyuncu ile sahaya çıktık. Buna rağmen kimle konuşursam konuşayım oyunumuzu takdir ediliyor. Ama taraftarımız hemen 3,6,9 puan almamızı istiyor.

Bu işler bu kadar kolay olmuyor. 2-0’dan maç kaybedince kimseye bir şey anlatamıyorsun ama o bireysel hatalar ve tecrübe eksikliğinden kaynaklanan durumlarda elinizden bir şey gelmiyor” ifadelerini kullandı.