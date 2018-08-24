Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boluspor Ümraniyespor maçı canlı şifresiz izle ve Bolu Ümraniye maçı kaç kaç haberimizde. Spor Toto 1. Lig'in 3. hafta açılış maçında İstanbul ekibi Ümraniyespor, Boluspor'a konuk oluyor. Heyecanla beklenen karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Lige iki galibiyet ile başlayan Boluspor, seriyi sürdürmek istiyor. Son maçta Adanaspor'u kendi evinde seyircisi önünde 2-1 mağlup eden ve üç puanı alan Ümraniyespor ise deplasmanda galip gelmek istiyor. Boluspor Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda ile ilgili bilgiler...

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Boluspor Ümraniyespor karşılaşması 24 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports'tan izlenebilecek.

BOLUSPOR, GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Spor Toto 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, oyun kalitelerini sahaya yansıtarak kazanmak istediklerini söyledi.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar Ümraniyespor maçı ile ilgili olarak, "Geçen seneden ivme kazanmış bir takım. Önemli takviyeleri var. İyi bir takımla oynayacağız. Ümraniyespor maçı kolay olmayacak. Bu ligde kolay maç yok. Oyun kalitemizi sahaya yansıtırsak, kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

Tetiş Yapı Elazığspor maçında oynanan futboldan memnun olduğunu ifade eden Karafırtınalar, "Tetiş Yapı Elazığspor maçında 65'inci dakikaya kadar oynanan futbol çok güzeldi. Bu süreyi uzatmaya çalışıyoruz. Bunu başardığımız zaman da durdurulamaz bir takım olacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Kolay bir şey değil bu. Üç puanla dönmek güzel." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl play-off maçında çıkan olaylar nedeniyle Boluspor'un seyircisiz oynama cezası bulunduğunu hatırlatan Sait Karafırtınalar, "Taraftar önemli bir güç. Takımlara ciddi katkı sağlıyorlar. Onlardan yoksun olmak hoş bir şey değil. Yapacak da bir şey yok. Cezanın dolmasını bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.