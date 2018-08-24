Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Al Hilal, Galatasaray'dan Gomis'in ardından bir başka oyuncuyu da kadrosuna kattı. Transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Suudi Arabistan ekibi, sarı-kırmızılı oyuncu Maicon'u da transfer etti. Al Hilal'in, Maicon'u kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 3 milyon Euro ödeyeceği bildirildi.