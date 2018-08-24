Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrlanda Cumhuriyeti’nin başşehri Dublin’de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar 50 metre sırtüstünde altın madalyanın sahibi olan 15 yaşındaki Sümeyye Boyacı, elde ettiği başarıyla Türkiye’ye ve Eskişehir’deki ailesine Kurban Bayramı’nda çifte bayram yaşattı. Doğuştan iki kolu olmadığı hâlde 5 yaşında yüzmeyi öğrenen, ayaklarıyla her türlü ihtiyacını karşılayıp, resim ve ebru yapabilen Boyacı, ilk uluslararası şampiyonluğu 2017 yılı ekim ayında İtalya’da gerçekleştirilen Avrupa Gençlik Oyunlarında gümüş ve bronz madalya ile kazandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüsü Boyacı, nisan ayında Brezilya’da gerçekleştirilen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi’nde 3 altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Türk bayrağını göndere çektirmenin çok güzel bir his olduğunu söyleyen Boyacı, gelecek sene Malezya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na ve ardından da Avrupa Şampiyonası’na hazırlanacağını, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında derece elde etmek istediğini dile getirdi.