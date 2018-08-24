Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da tarihin en ilginç hikâyelerinden biri yaşandı... Şampiyonlar Ligi gelirinden ötürü maddi anlamda G.Saray’ın en önemli şampiyonluğu olarak gösterilen 21’inci şampiyonlukta en çok katkısı olan Gomis, 6 milyon avro karşılığında Al Hilal’e satıldı... Gomis bir yılda sarı-kırmızılı takımda derin izler bıraktı. Geçen sezonun başında Swansea City’den transfer edilen Fransız futbolcunun ilk defa Türkiye’de mücadele edecek olması, ilerlemiş yaşı, kalbinde problem olması sarı-kırmızılıları düşündürüyordu. Gomis endişeleri boşa çıkardı. Bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını” 22 golü devirerek Jardel’in elinden aldı.



Tarih yazdı

Sonrasında Alex’in “Süper Lig’de bir sezonda en çok atan yabancı futbolcu” rekorunu da 28 golle geçerek kırdı ve gol kralı olarak şampiyonlukta büyük rol oynadı. Ancak Fransız yıldız yeni sezon öncesi ise camiayı şoka uğratan taleplerde bulundu. Maaşına zam isteyen ve bunun için direten Gomis, yöneticilerle büyük kriz yaşadı. Fatih Terim’in de ilk lig maçında süre vermediği oyuncu, ikinci hafta 45 dakika süre aldı. Tam her şey düzeliyor derken, önceki gün G.Saraylı yetkililer Gomis’i satmaya karar verdi ve Kral yıllık 6 milyon avroya S. Arabistan’ın Al-Hilal takımına gitti.



Gomez sesleri

Öte yandan Gomis’in satışının ardından Galatasaray’ın gündemine Beşiktaş’ın eski yıldızı Mario Gomez girdi. Alman golcünün Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmasından dolayı Galatasaray’a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Bu arada Fenerbahçe’nin eski stoperi Simon Kjaer’in Galatasaray’a transfer olacağı şeklinde çıkan söylentiler Abdürrahim Albayrak tarafından yalanlandı.

Maicon da gitti

Galatasaray’da Bafetimbi Gomis’in ardından Maicon da kiralık olarak Al Hilal’in yolunu tuttu. Suudi Arabistan’da transfer döneminin kapanmasına sayılı dakikalar kala, Brezilyalı yıldızın kiralanması konusunda Al Hilal kulübüyle anlaşma sağlandı. 29 yaşındaki stoper, 1 yıllığına kiralık olarak Al Hilal’in yolunu tutacak. Galatasaray, kiralama bedeli olarak 3 milyon avroyu kasasına koyacak. Son dakika hamlesiyle Galatasaray’ın iki yıldızı önümüzdeki sezon Al Hilal forması altında ter dökecek.

Akbaba hazır kıta

Yeni transfer Emre Akbaba, takdir toplamaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim’in Emre Akbaba’yı, ilk 11’e monte edeceği belirtilirken, oyuncuya özel bir idman yaptırılmayacağı öğrenildi. Genç oyuncunun hem mental, hem de fiziki olarak hazır gören teknik ekip, Emre’yi hiç bekletmeden takıma koyacak.



Daha çok gencim

Galatasaray’da beklenen performansı sergileyemeyen ve Fatih Terim tarafından yedek kulübesine çekilen Feghouli, Suudi Arabistan’a gitmek istemediğini söyledi. Cezayirli futbolcu Nassr ve Hilal’in teklifini reddederek, “Suudi Arabistan’a gitmek için çok gencim. Hayalim hep Avrupa’da oynamak” ifadelerini kullandı.