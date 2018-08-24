Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, play-off turu ilk maçında Sırbistan’ın Partizan takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur için avantajlı bir skor elde etti. Eksikler sebebiyle alışılmışın dışında bir kadro ile sahaya çıkan siyah-beyazlılar, 14. dakikada Gomes’in attığı golle 1-0 geriye düştü. Bir dakika sonra Kartal’ın cevabı geldi. 10 numara bölgesinde görev alan Tolgay, Quaresma’nın ortasını kafa vuruşuyla gole çevirirdi ve eşitliği sağladı. LASK Linz maçında turu getiren, Erzurum deplasmanında da Beşiktaş’ı öne geçiren Alvaro Negredo cezalı olunca şans bulan Cyle Larin’in 39’daki kafa şutu direği sıyırdı. Kanadalı golcü 43’te de müsait pozisyonda kötü bir aşırma vuruş yaptı.



Top çevirdiler

İkinci yarıya baskılı başlayan taraf Partizan’dı. Sırp temsilcisi özellikle sol kanattan tehlikeli ataklar geliştiriyordu. Son yarım saatte temposunun azalmasıyla bilinen Partizan’ın baskısı ilk 15 dakikadan sonra kırıldı. Şenol Güneş’in öğrencileri oyunun kontrolünü tamamen ellerine geçirdi. Ancak siyah-beyazlılar bu üstünlüğünü rakip kalede gol aramaktan yana kullanmadı. Daha çok top çeviren Beşiktaş’ın temposunu artırmak için Şenol Güneş devreye girdi ve ikinci yarıda durağan kalan Quaresma’yı çıkarıp Gökhan Töre’yi oyuna aldı. Bu değişiklikle hareketlenen Beşiktaş skoru değiştirmese de avantajı elde eden taraf oldu. Bu maçın rövanşı 30 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park’ta oynanacak.

Kazanmamız lazımdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Partizan deplasmanındaki 1-1’lik skora sevinmedi. Belgrad’a galibiyet için geldiklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Oyunun tamamında kazanmaya yakındık. Beraberlik kötü skor değil ama kazanmamız Lazımdı. Çok az pozisyon veriyoruz, çok gol yiyoruz. Çok pozisyona giriyoruz, az gol atıyoruz” dedi. Pepe’yi çarpışmaya bağlı görme sıkıntıları olduğu için çıkardığını belirten Güneş, yoğun fikstüre de dikkat çekerek, “ Pazar maç var, sürekli seyahat ediyoruz. Bu dönemi böyle geçmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Muhteşem Tolgay

Son maçlardaki etkisizliği sebebiyle Oğuzhan Özyakup yedeğe çekilince Tolgay Arslan oyun kurucu olarak görev aldı ve attığı golle de yıldızlaştı. Üç yıl 5 ay ve 28 gün sonra ilk defa bir resmî maçta fileleri havalandıran 28 yaşındaki oyuncu, 10 numara bölgesinde görev aldığı maçta kafa vuruşuyla ağları sarsınca geçen sezonun en çok kafa golü atan ismi olan Talisca’yı hatırlattı.

Ozan yalanlandı

Beşiktaş’ın, Fenerbahçe’den Ozan Tufan’ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Başkan Orman ve yöneticilerin, Belgrad’da 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan’ın restoranında yemek yemesi üzerine çıkan iddialar yönetim tarafından yalanlandı.

Taraftar öldü!

Partizan-Beşiktaş maçında üzücü bir olay yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısında kalp krizi geçiren bir Partizan taraftarı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Öte yandan iki kulüp arasındaki anlaşma gereği statta Beşiktaş tarftarı yer almadı.

Larin: Doğru oynadık

Sezona iyi başlayan ancak son maçlarda suskun kalan Larin, dün de fırsatları gole çeviremedi. Yaptığı açıklamada avantajlı bir skor elde ettiklerini söyleyen Kanadalı, “Partizan baskı yapmaya çalıştı. Sağlam durduk ve doğru oynadık. Rövanşta turu geçerek gruplara kalmak istiyoruz” dedi.