Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde karşı karşıya gelen Partizan-Beşiktaş maçında Partizanlı bir taraftar Tolgay Arslan'ın attığı gol sonrası kalp krizi geçirdi ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Partizan Stadında oynanan müsabakada Partizan'ın 14. dakikadaki golüne Beşiktaş 1 dakika sonra Tolgay Arslan ile karşılık verdi.

TOLGAY'IN ATTIĞI GOL SONRASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Tolgay'ın attığı beraberlik golü sonrası bir taraftar kalp krizi geçirdi. Sağlık görevlileri Partizanlı taraftarı hayata döndürmek için uzun süre uğraş verdi.

Partizan Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, henüz kimliği açıklanmayan taraftar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.