Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankaragücü Trabzonspor maçı canlı şifresiz izle ve Ankaragücü Trabzon canlı skor kaç kaç gibi bu akşam oynanacak maça dair merak edilen tüm detaylar sizlerle. Spor Toto Süper Lig 3. hafta karşılaşmaları Ankaragücü Trabzonspor maçı ile devam ediyor. İki takım da maça galibiyet parolasıyla çıkıyor. Saat 19.15'te başlayacak olan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Ankaragücü Trabzonspor maçı şifresiz izle, Ankaragücü Trabzon canlı izle gibi detaylar futbolseverlerle buluşuyor.

ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında ligin yeni ekibi Ankaragücü, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Bu akşam Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MKE Ankaragücü, ligin ilk 2 haftasında topladığı 3 puanla 8. sırada yer alırken, aynı puana sahip Trabzonspor ise 9. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 mağlup olan, ikinci haftasında ise sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenen Karadeniz ekibi, MKE Ankaragücü karşısında sezonun ilk dış saha galibiyeti için mücadele verecek.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulanan Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Vahid Amiri'nin yanı sıra, kendisine verilen bireysel program doğrultusunda izinsiz olarak çalışmayan Mustafa Akbaş ile yeni transfer Zeki Yavru, kadroda yer almıyor.

Bordo-mavililerin MKE Ankaragücü karşısına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı ve Rodallega 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, yarın başkentte yapacakları maçla ligde 69. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 68 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 16 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 108 kez havalandırırken, kalesinde ise 62 gol gördü.