Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresunspor Elazığspor maçı canlı şifresiz izle ve Giresun Elazığ maçı canlı skor kaç kaç merakla araştırılıyor. Saat 19.15'te başlayacak olan maça dair tüm ayrıntılar haberimizde. Ligdeki iki maçından da galibiyetle ayrılan Giresunspor, evinde konuk ettiği Elazığspor'dan da üç puanı alarak yoluna devam etmek istiyor. Elazığspor ise ilk iki maçında sadece bir puan alabildi. Kötü gidişatı deplasmanda kırmak isteyen ekip, maça üç puan parolası ile çıkıyor. Giresunspor Elazığspor maçı canlı şifresiz takip etmek isteyenler için tüm detaylar haberimizde.

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Giresunspor Elazığsor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giresunspor ve Elazığspor, bu akşam Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında karşılaşıyor. 19.15'te başlayacak olan karşılaşma beIN Sports ekranlarından takip edebilecektir.

Giresunspor 6 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Sanica Boru Elazığspor 1 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Giresunspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sanica Boru Elazığspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Giresunspor liderliğini sürdürmek istiyor

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edecek Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt, rakipleri karşısında galip gelerek liderliklerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Kurt, yaptığı açıklamada, ligde iyi bir başlangıçla ikide iki yaptıklarını belirtti.

Ligin üçüncü haftasında yarın Tetiş Yapı Elazığspor'u ağırlayacaklarını anımsatan Kurt, "Hedefimiz yarın oynayacağımız Elazığspor maçını da kayıpsız geçmek. Rakibimiz karşısında kazanarak liderliğimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Kurt, Giresunspor taraftarlarından takımlarına destek olmalarını isteyerek, "Ligde oynadığımız ilk iki maçı kazandık ve lideriz. Zorlu maçta en büyük silahımız yine taraftarımız olacak. Saha ve seyirci avantajını kullanarak 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrılacağımıza inancımız tam." diye konuştu.