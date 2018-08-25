Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altay İstanbulspor maçı şifresiz canlı izle ve Altay İstanbulspor maçı canlı skor kaç kaç merak ediliyor. En son 2007-2008 sezonunda karşılaşan iki takım, bu maça galibiyet parolasıyla çıkıyor. Ligin 3. haftasında alacakları üç puan ile rahatlamak isteyen ve yollarına devam etmek isteyen iki takım da maça galibiyet parolası ile çıkıyor. Altay İstanbulspor maçı canlı izle, Altay İstanbulspor şifresiz izle gibi merak edilen ve internette sıkça araştırılan tüm detaylar sizlerle...

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Altay İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Altay İstanbulspor karşılaşması Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda bugün saat 19.15'te başlayacak. İstanbulspor-Altay maçını hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Altay, İstanbulspor deplasmanında puan arayacak

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak Altay'ın teknik direktörü Alper Avcı, kazanmak istediklerini söyledi.

Alper Avcı, yaptığı açıklamada, ligde 4 puan topladıkları ilk 2 maçta zaman zaman istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını belirtirken, İstanbulspor maçı öncesinde verimli bir hafta geçirdiklerini aktardı.

Eksiklerini bir nebze olsun giderdiklerine inandığını dile getiren teknik direktör Avcı, "Geçen haftaki maçta skoru koruyamamıştık ama oyuncuların bu haftaki motivasyonu çok iyi. Geçen hafta Afjet Afyonspor maçında aldığımız beraberliği telafi edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

İstanbulspor'la en son 2007-2008 sezonunda 1. Lig'de karşılaşan Altay, rakibini deplasmanda 5-0'lık skorla mağlup etmişti.