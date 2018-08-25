Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Göztepe Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izlemek isteyenler internette şimdiden araştırmaya başladı. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın sonucunu merakla bekliyor. Bornova Stadı'nda oynanacak olan maçta Fenerbahçe, galip gelerek evine üç puanla dönmek istiyor. Philip Cocu yönetimindeki sarı lacivertliler, son olarak Michael Frey ile anlaşma imzalamıştı. Yeni transferler ile takımı güçlendiren Fenerbahçe, üç puan ile taraftarını mutlu etmek istiyor. Göztepe Fenerbahçe maçı şifresiz izle, Göztepe Fenerbahçe canlı izle gibi merak edilen detaylar ise maç saatinde sizlerle buluşacak.

Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe Fenerbahçe maçı bugün saat 21:45’te başlayacak. Göztepe Fenerbahçe maçı Bornova Stadı’nda oynanacak. Göztepe Fenerbahçe maçı BeINSports 1’den canlı olarak izlenebilecek.

Lige, sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek başlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2. haftaya 3 puanla 10. sırada tamamladı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Aatif Chahechouhe ve İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

HASAN ALİ, 200. SÜPER LİG MAÇINDA

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Göztepe karşısında 200. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Süper Lig kariyerine Kayserispor ile başlayan tecrübeli futbolcu, Göztepe karşısında forma giymesi durumunda ligde 200. resmi maçına çıkacak.

Hasan Ali Kaldırım, geride kalan 199 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

İki takım da, yarın İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 49. kez birbirlerine rakip olacak.

Aralarında geride kalan 48 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-32 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 bitti, ikinci devre İstanbul'da Fenerbahçe 2-1 kazandı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir'de 25. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 17 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 48 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı. (AA)